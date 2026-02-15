Activan contingencia ambiental en el Valle de México

La Comisión Ambiental de la Megalópolis dio a conocer la activación de la contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México.

En redes sociales detalla que a las 17:00 horas del día de hoy, se registraron concentraciones horarias máximas de ozono de 158 y 157 ppb en las estaciones Ajusco Medio y Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Tlalpan y Coyoacán, Ciudad de México.

De acuerdo al Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, con base en los análisis meteorológicos más recientes, se informa “que la región del Valle de México continúa bajo la influencia de un sistema anticiclónico, mismo que se impone como reemplazo del que ayer se retiró; y aunque es de menor intensidad, la persistencia de una masa de aire seca y estable, ha provocado cielo despejado y viento débil, además de temperaturas máximas de hasta 28 Celsius.

La combinación de estos elementos provocó condiciones favorables para la formación y acumulación del ozono”.

La activación de la fase 1 de la contingencia ambiental por ozono tiene el objetivo de disminuir la exposición de la población al aire contaminado y el riesgo de afectación a su salud; así como la de reducir la generación de contaminantes.

Recomendaciones a la población por contingencia

La Comisión Ambiental de la Megalópolis recomienda a la población mantenerse informada sobre la calidad del aire, y atender las recomendaciones de salud para evitar exponerse a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, en especial para los infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Otras recomendaciones son:

*Evitar hacer actividades cívicas, culturales y de recreo, así como evitar hacer ejercicio al aire libre entre las 13:00 y 19:00 horas.

*Suspender cualquier actividad al aire libre, organizada por instituciones públicas o privadas, en horario comprendido entre las 13:00 y las 19:00 horas.

*Posponer los eventos al aire libre, deportivos, culturales o espectáculos masivos, programados entre las 13:00 y las 19:00 horas.

*No fumar, especialmente en espacios cerrados.

Ante este nueva activación de contingencia, la Comisión Ambiental de la Megalópolis llama a la población a mantenerse informada sobre la calidad del aire con la App “Aire”, en el sitio web: www.aire.cdmx.gob.mx, en X (Twitter) @Aire_CDMX o al teléfono 5552789931 ext. 1.

Otras recomendaciones ante el escenario planteado son:

*Facilitar y continuar el trabajo a distancia, así como realizar compras y trámites en línea para reducir viajes.

*Evitar el uso de aromatizantes, aerosoles, pinturas, impermeabilizantes o productos que contengan solventes.

*Recargar gasolina después de las 18:00 horas y antes de las 10:00 horas; no cargar más combustible después de que se libere el seguro de la pistola de llenado.

*Revisar y reparar fugas en instalaciones de gas doméstico.

*Reducir el uso de combustibles en casa, acortando el tiempo de ducha a un máximo de cinco minutos y al cocinar, utilizar recipientes con tapa.

