Incendio en Patio Clavería moviliza a bomberos en la CDMX | VIDEO

Un incendio registrado al interior de un restaurante en el centro comercial Patio Clavería, en la alcaldía Azcapotzalco, provocó la movilización de cuerpos de emergencia la mañana de este domingo, generando momentos de tensión entre visitantes y trabajadores del inmueble.

De acuerdo con reportes iniciales, el siniestro se originó dentro de un establecimiento de alimentos ubicado en la plaza. Usuarios en redes sociales difundieron videos en los que se observa humo denso saliendo por los escaparates y pasillos del complejo comercial.

Las imágenes muestran a personas resguardándose dentro de otros locales mientras se desarrollaban las labores de control del fuego, en un contexto de incertidumbre sobre la magnitud del incidente.

Respuesta inmediata de los bomberos de la CDMX

El titular del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, Juan Manuel Pérez Cova, informó que el incendio fue controlado y extinguido antes de las 10:40 horas.

A través de un mensaje en redes sociales, detalló que, tras sofocar las llamas, los equipos de emergencia continuaron con labores de ventilación al interior del inmueble para disipar el humo acumulado.

El funcionario también compartió un video donde se observa a los bomberos trabajando dentro del restaurante afectado, utilizando equipo especializado para contener el siniestro.

Atendemos un incendio al interior de un restaurante ubicado en la Colonia Clavería, Alcaldía Azcapotzalco. Al Momento, informo que hemos extinguido el fuego y realizamos labores de ventilación para liberar el humo del inmueble”, indicó Jefe Vulcano Cova.

Evacuación y control de riesgos

Aunque no se reportaron víctimas de manera preliminar, la presencia de humo obligó a implementar protocolos de seguridad para evitar riesgos mayores dentro del centro comercial.

La rápida intervención de los cuerpos de emergencia permitió evitar la propagación del fuego hacia otros locales, en una zona caracterizada por alta afluencia de personas, especialmente durante fines de semana.

Como medida de prevención se evacuó a 130 personas. Paramédicos de la Cruz Roja, atendieron a una mujer por crisis nerviosa, sin ameritar traslado”, informó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC en su cuenta oficial X.

Si bien el fuego fue contenido sin consecuencias mayores, las autoridades deberán evaluar los daños estructurales y determinar las causas del incendio, en un evento que, por su localización, pudo haber escalado rápidamente.

asc