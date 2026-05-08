Con drones y nuevo equipo, bomberos refuerzan capacidad de respuesta

Con drones autónomos de última generación, equipados con cámaras térmicas e infrarrojas capaces de transmitir operaciones de rescate en tiempo real, además de nuevos autotanques, autobombas y equipos de respiración autónoma, el gobierno de la Ciudad de México reforzó la capacidad operativa del Heroico Cuerpo de Bomberos para atender emergencias, incendios y realizar labores de búsqueda y rescate.

La inversión asciende a 107 millones de pesos y representa la cuarta entrega de equipamiento a los vulcanos en lo que va de la actual administración capitalina.

Los drones serán distribuidos en las cuatro regiones operativas en las que está dividida la Ciudad de México para la atención de emergencias, precisó el director general de los Bomberos, Juan Manuel Pérez Cova.

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Detalló que estos dispositivos cuentan con autonomía de operación continua de hasta 10 horas, al estar conectados a unidades de primera respuesta, además de cámaras infrarrojas para detectar puntos de calor y localizar personas en labores de búsqueda.

Para que la toma de decisiones ya no solo sea a través del expertise, sino sea a través de la tecnología”, explicó.

Evaluación de riesgos

Actualmente el cuerpo de Bomberos cuenta con más de 300 elementos especializados en búsqueda superficial, distribuidos en distintas zonas de la capital.

Los drones permitirán evaluar escenarios desde el aire sin comprometer la seguridad de los rescatistas, particularmente en incendios, colapsos o zonas de difícil acceso, precisó.

No se trata de cualquier dron, sino también de una tecnología que nos permite saber cómo en realidad está la situación”, afirmó la jefa de Gobierno Clara Brugada durante la entrega del nuevo parque vehicular y tecnológico, realizada en la estación de Bomberos de Iztacalco, ubicada en la colonia Agrícola Oriental.

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Del total de recursos destinados, 92 millones de pesos se utilizaron para la adquisición de vehículos y 15 millones para herramientas y equipamiento especializado que será distribuido en las estaciones de bomberos de las 16 alcaldías.

Se entregaron otros equipos

Entre las nuevas unidades destacan cuatro autotanques, con capacidad de cinco mil litros para suministro de agua; 22 camionetas de primera respuesta, cuatro camiones multipropósito y cuatro autobombas especializadas para combatir incendios industriales, urbanos y vehiculares.

También se incorporaron 68 equipos de respiración autónoma, 30 motobombas para atender encharcamientos e inundaciones, 40 motosierras y 22 equipos de protección para combate de incendios forestales.

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La jefa de Gobierno subrayó que cada unidad entregada representa una respuesta más rápida ante incendios, inundaciones o accidentes.

Cada vehículo nos permite acudir inmediatamente cuando alguien más lo necesita. Cada equipo cuida la vida de quienes arriesgan la suya todos los días para servir a los demás. Hoy fortalecemos la capacidad de la Ciudad de México para salvar vidas”, sostuvo Clara Brugada.

*DRR*