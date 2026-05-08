Detienen a líder sindical de FGR por presunta agresión a su pareja en Coyoacán

Humberto "N", Secretario General del Sindicato de Trabajadores de la Fiscalía General de la República (FGR), fue detenido por elementos de la policía capitalina tras ser señalado de agredir a su pareja sentimental.

La ficha

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones (RND), la captura del líder sindical ocurrió en el cruce de la avenida División del Norte y Miguel Ángel de Quevedo, en la alcaldía Coyoacán.

Los primeros reportes indican que los hechos se registraron la noche del jueves, cuando el sujeto presuntamente agredió a su pareja, lo que derivó en la intervención de los oficiales, quienes procedieron a su detención.

Fiscalía de Delitos de Violencia Familiar

Tras su aseguramiento, Humberto Nava Genera fue trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos de Violencia Familiar, donde quedó a disposición del agente del Ministerio Público.

Hasta el momento, la autoridad ministerial continúa integrando la carpeta de investigación y será la encargada de determinar la situación jurídica del detenido en las próximas horas.

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