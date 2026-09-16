Árbol cae sobre cableado en Benito Juárez
Un árbol de 20 metros cayó sobre cableado en Benito Juárez y un campamento precario se incendió en Venustiano Carranza; ambos incidentes fueron atendidos sin lesionados.
Un árbol de unos 20 metros de longitud cayó sobre cableado, fibra óptica y la fachada de una vivienda, pero no se registraron personas lesionadas.
El incidente ocurrió cerca del cruce de las calles Actipan y Galicia, en la colonia Insurgentes Mixcoac de la alcaldía Benito Juárez, reportó la Secretaría de Gestión Integral de Riesgo y Protección Civil (SGIRPC).
"Al caer, quedó recargado sobre cableado eléctrico de media tensión generando un corto circuito", indicó la dependencia.
Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron a seccionar el árbol caído.
Y se quemó campamento
Un cuarto construido de manera precaria que habitaba una persona en situación de calle se quemó junto a basura acumulada, pero tampoco hubo lesionados.
El incendio ocurrió en el cruce de Circuito Interior y Viaducto en la alcaldía Venustiano Carranza.
Vulcanos laboraron para extinguir el fuego.