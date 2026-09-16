Bomberos de la CDMX atendieron 167 emergencias durante festejos patrios

Un total de 167 emergencias fueron atendidas por el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México durante las últimas 24 horas, en el marco del operativo desplegado en las 16 alcaldías con motivo de las festividades del 216 Aniversario del Grito de Independencia.

De acuerdo con el balance operativo de la corporación capitalina, las fugas de gas LP representaron el incidente con mayor incidencia en la capital al registrar 44 casos.

Le siguieron los conatos e incendios en diversos puntos de la entidad con 33 eventos reportados, así como el retiro de 12 árboles caídos y la atención a 6 cortocircuitos. En materia vial y de salvamento, los vulcanos intervinieron en 4 volcaduras, 2 choques automovilísticos y efectuaron el rescate de una persona.

El Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX atendió 167 emergencias durante el Grito de Independencia, destacando fugas de gas, incendios y rescates. Especial

El director general del organismo, Juan Manuel Pérez Cova, ratificó el compromiso de la institución para resguardar a los ciudadanos durante las celebraciones de la agenda pública local.

Estuvimos presentes en las 16 alcaldías durante la celebración del 216 Aniversario del Grito de Independencia atendiendo diversos servicios. En las últimas 24 horas atendimos 167 emergencias", puntualizó el mando operativo a través de sus canales oficiales.

Las autoridades de gestión integral de riesgos reiteraron el llamado a la población a revisar de manera periódica las instalaciones de gas doméstico y comercial, además de moderar el manejo de pirotecnia para prevenir incidentes durante el resto de la jornada festiva.