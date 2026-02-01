Ayuda a Enrique a volver a casa, padece esquizofrenia

La Fiscalía de la Ciudad de México (CDMX) emitió una fecha de búsqueda para Enrique Alejandro García Sánchez, quien padece esquizofrenia.

El joven de 23 años desapareció en la Unidad CTM Risco en la alcaldía Gustavo A. Madero de la CDMX cuando iba rumbo al cine.

Enrique Alejandro García Sánchez mide 1.70 metros, es de tez morena, complexión media, cabello negro, lacio y corto.

Asimismo, el joven tiene una cicatriz en el codo derecho.

La Fiscalía de la CDMX pidió a la población llamar al 5554840430 para cualquier información que ayude a localizar a Enrique Alejandro García Sánchez.

¿Qué es la esquizofrenia?

La esquizofrenia es un trastorno mental grave y crónico que afecta la forma en que una persona piensa, siente y actúa, dificultando la distinción entre lo real y lo irreal.

Se caracteriza por síntomas como alucinaciones, delirios, pensamiento desorganizado y retraimiento social, requiriendo tratamiento continuo.

Características principales de la esquizofrenia

Alucinaciones: Percibir cosas que no existen, frecuentemente oír voces.

Delirios: Creencias falsas y firmes, a menudo de persecución.

Pensamiento desorganizado: Dificultad para ordenar ideas y mantener una conversación lógica.

Síntomas negativos: Falta de motivación, emociones planas o aislamiento social.

Inicio: Suele manifestarse entre los 16 y 30 años.

Causas y tratamiento

Se considera multifactorial, involucrando genética (carga familiar), desequilibrios químicos cerebrales (dopamina, glutamato) y factores ambientales.

Tratamiento: Es crónico pero tratable con medicamentos antipsicóticos y terapia psicosocial para mejorar la funcionalidad y calidad de vida.

Es importante destacar que la esquizofrenia no es personalidad múltiple o escindida. El tratamiento temprano es clave para el manejo de la enfermedad.

JCS