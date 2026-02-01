Crece 12 por ciento la percepción de inseguridad en la alcaldía Tláhuac: ENSU

La percepción de inseguridad entre los habitantes de la alcaldía Tláhuac creció 12 por ciento entre diciembre de 2024 y diciembre de 2025, confirmó la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI.

El pasado 23 de enero, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer los resultados de la ENSU correspondientes a los últimos cuatro meses de 2025 para tener la estadística anualizada.

En la alcaldía administrada por Berenice Hernández, la percepción de inseguridad en el último año, pasó de 60.6% en diciembre de 2024 a 72.3% en diciembre de 2025.

De acuerdo con la encuesta del INEGI, el promedio nacional de percepción de inseguridad se ubicó en 63.8%, por lo que Tláhuac se encuentra 8.5 por ciento arriba de la estadística promedio en el país en esta materia.

Ello representa que para miles de vecinos, salir de casa implica asumir riesgos, pues la demarcación capitalina no ha logrado contener la idea de que los delitos van en aumento.

Tláhuac es una de las alcaldías de la Ciudad de México que cuenta con altos niveles de percepción de inseguridad, mismos que han aumentado en el último año, confirma la muestra del INEGI.

La ENSU señala que más del 60% de la población se siente insegura en cajeros automáticos, calles y transporte colectivo, espacios donde el miedo condiciona la vida cotidiana.

A ello se suma un ánimo social pesimista: más de un tercio de los encuestados cree que la situación seguirá igual de mal, mientras uno de cada cuatro anticipa que empeorará en los próximos 12 meses.

De esta forma, Tláhuac se ha convertido en una de las demarcaciones que son símbolos de una crisis de seguridad persistente.

JCS