Inauguran centro de bienestar animal Xólotl para rehabilitar a michis y lomitos

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, encabezó la presentación del nuevo Centro Integral de Bienestar y Convivencia Animal "Xólotl", ubicado en la zona de la Alameda Oriente, en la alcaldía Venustiano Carranza.

Con una inversión de 112 millones de pesos y un terreno de 50 mil metros cuadrados, este espacio se posiciona como el albergue público para perros y gatos más grande de México y el segundo más grande de América Latina.

Durante el evento inaugural, Brugada Molina destacó que esta obra representa un cambio profundo en la relación de la ciudadanía con los animales, al reconocerlos como seres sintientes conforme a la Constitución local.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

En este centro vamos a rescatar, a cuidar, a rehabilitar, alimentar, a lograr que socialicen y, sobre todo, dar en adopción de manera responsable, a cientos de perros o gatos, en situación de abandono o vulnerabilidad", expresó la mandataria capitalina

El centro tiene la capacidad de albergar hasta 600 animales en situación de vulnerabilidad o abandono, ofreciendo rescate, rehabilitación, socialización y adopción responsable.

Características del albergue

El secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto Luviano, detalló que el complejo cuenta con 27 módulos que suman seis mil 402 metros cuadrados de construcción.

Cuenta con alrededor de 100 habitaciones para los animales que lleguen, áreas de salud, como consultorios, quirófano, incluso, una estética canina.

Foto: Andrea Murcia | Cuartoscuro

Asimismo, este proyecto integra una planta de tratamiento de aguas residuales y jabonosas para su reutilización en riego y limpieza, un área de compostaje para el tratamiento de excretas, así como sistemas de captación de agua de lluvia.

Las autoridades afirmaron que el albergue operará bajo los cinco dominios del bienestar animal:

Alimentación adecuada

Entorno saludable

Atención médica preventiva y correctiva

Oportunidades de comportamiento e interacción Un estado mental positivo favorecido por el afecto de cuidadores y voluntarios

La mandataria capitalina realizó una convocatoria abierta a la juventud para sumarse como voluntariada en las actividades de convivencia y recreación.