Comerciantes bloquean Zaragoza; rechazan dejar de usar efectivo

En contra de la Reforma de Economía Digital, comerciantes y carniceros del mercado de San Juan, realizaron un bloqueo en la calzada General Ignacio Zaragoza y periférico calle 7 en la Ciudad de México.

Así protestaron los carniceros Rodolfo Dorantes

Los inconformes se oponen a la iniciativa de reforma, que pretende eliminar el uso de efectivo en todas las actividades, lo que dicen ellos, pone en riesgo su economía.

“Es mejor pagar en efectivo, nos da libertad, nos da seguridad, porque yo con un peso en la bolsa, lo gasto donde quiera” dijo Mario Pool, dirigente del mercado de carnes.

Por la movilización, la circulación en la zona se vio muy afectada, principalmente la calzada General Ignacio Zaragoza, vialidad utilizada por miles de personas que ingresan todas las mañanas del oriente del Estado de México hacia la capital del país.

Bloqueo de comerciantes en Mercado San Juan Rodolfo Dorantes

Minutos antes de las 9 de la mañana, la movilización se replegó y liberó Zaragoza, para permanecer en calle 7, donde esperan que llegue alguna autoridad que los escuche.