Inaugura Brugada complejo educativo en Iztapalapa

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada inauguró el complejo educativo de Santa María Aztahuacan, en la alcaldía Iztapalapa al oriente de la Ciudad de México, con el propósito de brindar un espacio a estudiantes de educación básica para acercarse a la cultura, al deporte, así como a cualquier aprendizaje que deseen.

Acompañada del secretario de Educación Pública federal, Mario Delgado, la mandataria capitalina encabezó un recorrido por el complejo, que cuenta con áreas específicas para todas las edades del jardín de niños Fray Martín de Valencia, la primaria General Herminio Chavaría y la Secundaria 198 Luis Pasteur.

El espacio cuenta con tres edificios, equipados con laboratorios, área de diseño gráfico, así como aulas para los diferentes grupos.