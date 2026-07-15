Esperan más de 17 mil mdp por vacaciones de verano

Durante las vacaciones de verano 2026 se espera una derrama económica en la capital de más de 17 mil millones de pesos, de acuerdo con estimaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX).

Ello representa un incremento del 8.2 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2025, agregó.

La Ciudad de México se ha consolidado como el tercer destino turístico de excelencia en el país, solo detrás de Cancún y la Riviera Maya, consideró el organismo empresarial.

Se proyecta una dinámica económica altamente positiva que consolidará la reactivación y el crecimiento del sector comercial y turístico de la capital”, señaló en un comunicado.

Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Canaco CDMX, señaló que las vacaciones de verano traerán consigo una derrama económica de 17 mil 259 millones de pesos.

Lo que confirma la confianza de los visitantes en la Ciudad de México y la fortaleza de su oferta comercial y de servicios”, consideró.

También habrá un impacto positivo en el sector turístico, particularmente en el rubro de hospedaje, para el que se estima una ocupación hotelera promedio del 61.63 por ciento.

Reflejo del creciente dinamismo económico y del atractivo que mantiene la capital del país como destino nacional e internacional”, indicó.

Los giros comerciales que registrarán el mayor beneficio económico en esta temporada vacacional serán hoteles, restaurantes, bares, cafeterías, agencias de viajes, transporte, tiendas de autoservicio, tiendas departamentales, comercios al menudeo, centros de entretenimiento, museos, teatros, parques de diversiones y tiendas de artesanías.

La Ciudad de México se posiciona firmemente como la tercera opción preferida para los turistas, superada únicamente por las playas de Cancún y la Riviera Maya. Esto ubica a nuestra gran metrópoli como el enclave urbano más importante y competitivo de todo el país”, consideró Gutiérrez Camposeco.

La Canaco CDMX reiteró su compromiso de trabajar en conjunto con las autoridades y los prestadores de servicios para garantizar que esta temporada de verano se desarrolle de manera segura, ordenada y con los más altos estándares de calidad.