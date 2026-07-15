Buscan cambios de uso de suelo en predios de Nápoles y Lomas de Chapultepec

Particulares buscan cambiar el uso de suelo de predios ubicados en las colonias Nápoles, en Benito Juárez, Lomas de Chapultepec, en Miguel Hidalgo y San Bartolo Atepehuacan, en Gustavo A. Madero.

La Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana del Congreso de la Ciudad de México publicó este miércoles en la Gaceta Oficial tres avisos en donde informa sobre la intención de modificar los Programas Parciales de Desarrollo Urbano para cambiar los usos de suelo de estos tres predios.

Uno es el predio de Altadena 43, colonia Nápoles de la alcaldía Benito Juárez, el cual mide 610 metros cuadrados.

La intención es permitir la zonificación H/M3/33 habitacional mixto tres niveles de altura para la construcción de una unidad médica para procedimientos estéticos quirúrgicos y no quirúrgicos con cirugía mayor ambulatoria.

Actualmente, sobre este predio actúa la norma para las Áreas de Conservación Patrimonial.

Otro predio al que se le pretende cambiar el uso de suelo es Sierra Mojada 327, colonia Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo, que mide 174 metros cuadrados.

Sin embargo, el aviso no indica cuál es el uso de suelo que se pretende adquirir.

Actualmente, el predio tiene un uso de suelo habitacional en tres niveles.

El tercer predio es Wilfrido Massieu Lote 15, Manzana 41 en la colonia San Bartolo Atepehuacan de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Sin embargo, en el aviso tampoco se indica qué tipo de suelo se pretende adquirir.

Los avisos indican que los habitantes de la Ciudad de México podrán formular observaciones a las iniciativas de cambios de uso de suelo.

Se deberán de dirigir al presidente de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana, dentro de un plazo de 15 días hábiles siguientes a la publicación de este aviso”, indican.

Los avisos están firmados por la diputada, Yuriri Ayala, vicepresidenta en funciones de presidenta de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana y otras integrantes.