Denuncias por robo en el Metro CDMX han disminuido 50%

Las denuncias por robo dentro del Sistema de Transporte Colectivo Metro se redujeron a la mitad en el último año, al pasar de un promedio de 4.84 a 2.84 carpetas de investigación diarias, de acuerdo con datos presentados por el director del organismo, Adrián Rubalcava.

Al presentar un informe, a un año de su arribo a la dirección del Metro, Rubalcava aseguró que la estrategia de seguridad aplicada en la red también permitió una disminución de 63 por ciento en la incidencia delictiva general entre mayo de 2025 y junio de 2026. “Cuando llegué en 2025 teníamos 4.84 carpetas de investigación diarias; hoy el número es de 2.84. Es 50 por ciento menos en todo tipo de robos, con y sin violencia”, aseveró.

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La mayoría de los reportes corresponden a robos sin violencia, principalmente por la desaparición de teléfonos celulares o documentos personales.

Incluso, dijo que uno de los fenómenos que actualmente revisa junto con la Fiscalía capitalina es el elevado número de denuncias relacionadas con el robo de credenciales de elector, laborales o institucionales. “Nos llama la atención que uno de los datos más altos de robo en el Metro sea el de credenciales. Estamos investigando si en algunos casos se trata de documentos extraviados que posteriormente son reportados como robo”, comentó.

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Rubalcava destacó además que el delito que más impacta la percepción de inseguridad, el robo con violencia, prácticamente desapareció de los registros recientes. “Los últimos cuatro meses –de marzo a junio- estamos en cero robos con violencia. No hay una sola carpeta por ese delito dentro del Metro”, sostuvo.

Según explicó, el único caso violento registrado recientemente corresponde a la agresión de una joven que fue empujada hacia las vías, hecho que se investiga bajo otra clasificación penal. Las cifras fueron utilizadas por el director para comparar la seguridad del Metro capitalino con otros sistemas de transporte masivo del mundo.

Aseguró que mientras el Metro de Londres reporta alrededor de 13.6 delitos por cada millón de viajes y el de Nueva York registra 4.45 delitos diarios, la red capitalina reporta actualmente 2.8 carpetas por día. “Hay una gran diferencia con 2.8 delitos en el Metro de la Ciudad de México”, afirmó.

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Metro mueve al día el equivalente a la población de Irlanda o Nueva Zelanda

Incluso el director del Metro comparó el volumen de usuarios del sistema con la población total de países como Irlanda o Nueva Zelanda, al señalar que diariamente se movilizan entre 4.5 y 5 millones de pasajeros. “Estamos moviendo la población completa de Irlanda o de Nueva Zelanda y registramos 2.8 delitos diarios. Eso nos permite decir que el Metro es más seguro que cualquiera de estos países”, sostuvo.

Además de las acciones de vigilancia, Rubalcava destacó la creación de un cuerpo de 200 orientadores identificados con chalecos color menta, distribuidos en toda la red para apoyar a usuarios y visitantes. “Son un equipo multidisciplinario que cubre todas las estaciones, apoyan a los pasajeros y todos son bilingües”, explicó.

También resaltó la ampliación del centro de atención telefónica y del servicio de WhatsApp las 24 horas, así como la operación del programa “Salvando Vidas”, enfocado en la prevención de suicidios, que, aseguró, ha despertado interés en sistemas de transporte de Chile y Los Ángeles.

En materia financiera, Rubalcava informó que uno de los principales problemas detectados al asumir la dirección fue el elevado subejercicio presupuestal del organismo. Al cierre de 2024, el monto ascendía a 4 mil 136 millones de pesos, mientras que al finalizar 2025 se redujo a 516 millones.

Para atender esa situación, explicó, se creó un comité revisor encargado de evaluar y validar las compras de todas las áreas operativas del Metro antes de su autorización.

El objetivo, añadió, es evitar adquisiciones innecesarias, compras de insumos que no se utilizan o recursos inmovilizados en almacenes, una práctica que durante años contribuyó al subejercicio del presupuesto asignado al sistema de transporte.