¡Abuelita al volante! Choca contra vinatería en Lomas de Chapultepec, CDMX

Una mujer de 72 años perdió el control de la camioneta de lujo que conducía y se impactó la tarde del martes contra una tienda de venta de vinos ubicada en la colonia Lomas de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, dejando como saldo, una persona lesionada y daños materiales en el establecimiento.

Abuelita choca camioneta de lujo Especial

El percance ocurrió en el cruce de las calles Monte Everest y Monte Athos, donde policías capitalinos encontraron una camioneta gris, de la marca Mercedes Benz, incrustada en la fachada del negocio.

De acuerdo con testigos, la conductora intentaba estacionarse en uno de los cajones ubicados sobre la vía pública cuando perdió el control de la unidad y terminó por chocar contra el inmueble. Tras el impacto, una mujer de 31 años, que se encontraba en el lugar, resultó lesionada.

Los servicios de emergencia diagnosticaron a la afectada con crisis nerviosa y golpes contusos; sin embargo, determinaron que no requería traslado hospitalario.

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Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardaron la zona mientras se realizaban las labores de atención y evaluación de daños.

Al sitio también acudieron representantes de las compañías aseguradoras de la conductora y del establecimiento comercial, quienes iniciaron los trámites correspondientes para la reparación de los daños ocasionados por el accidente.