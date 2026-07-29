Cae árbol y aplasta autos, rompe cableado eléctrico y deja otros daños en CDMX

La caída de un árbol de unos 15 metros de longitud provocó daños en cuatro vehículos, cableado eléctrico y fibra óptica, pero no se reportaron personas lesionadas. El incidente ocurrió cerca de las 7:00 horas de este miércoles en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.

Árbol cae Especial

“Acudimos a la colonia América, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para seccionar y retirar una rama de un árbol de aproximadamente 15 metros de longitud, la cual se desprendió y, al caer, afectó cuatro vehículos particulares, así como líneas de fibra óptica y acometidas de energía eléctrica”, reportaron los vulcanos.

Por la lluvia que cayó en la Ciudad de México la noche del martes y madrugada de hoy, los bomberos habían atendido 36 árboles caídos, cinco postes caídos, seis encharcamientos y cinco cortocircuitos, informó el director, Juan Manuel Pérez Cova.

Reportan deslave en Cuajimalpa

Deslave Especial

Los vulcanos reportaron cerca de las 7:00 horas que también acudieron a la colonia San Pablo Chimalpa, en Cuajimalpa, para retirar aproximadamente tres metros cúbicos de tierra sobre la cinta asfáltica, luego de un deslave por el reblandecimiento del terreno debido a la lluvia.