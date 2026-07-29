Cae árbol y aplasta autos, rompe cableado eléctrico y deja otros daños en CDMX
El incidente ocurrió cerca de las 7:00 horas, los bomberos de CDMX también atendieron un deslave en la zona de la alcaldía Cuajimalpa.
La caída de un árbol de unos 15 metros de longitud provocó daños en cuatro vehículos, cableado eléctrico y fibra óptica, pero no se reportaron personas lesionadas. El incidente ocurrió cerca de las 7:00 horas de este miércoles en la colonia América de la alcaldía Miguel Hidalgo, reportó el Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México.
“Acudimos a la colonia América, en la alcaldía Miguel Hidalgo, para seccionar y retirar una rama de un árbol de aproximadamente 15 metros de longitud, la cual se desprendió y, al caer, afectó cuatro vehículos particulares, así como líneas de fibra óptica y acometidas de energía eléctrica”, reportaron los vulcanos.
Por la lluvia que cayó en la Ciudad de México la noche del martes y madrugada de hoy, los bomberos habían atendido 36 árboles caídos, cinco postes caídos, seis encharcamientos y cinco cortocircuitos, informó el director, Juan Manuel Pérez Cova.
Reportan deslave en Cuajimalpa
Los vulcanos reportaron cerca de las 7:00 horas que también acudieron a la colonia San Pablo Chimalpa, en Cuajimalpa, para retirar aproximadamente tres metros cúbicos de tierra sobre la cinta asfáltica, luego de un deslave por el reblandecimiento del terreno debido a la lluvia.