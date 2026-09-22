Coyoacán y el INEA fortalecen el derecho a la educación con nuevo convenio

La alcaldía Coyoacán registró una disminución en su tasa de analfabetismo al pasar del 1.1 por ciento reportado en el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI al 1 por ciento en el censo de 2025, colocándose entre las cifras más bajas de la Ciudad de México y por debajo del promedio nacional de 4.7 por ciento.

Para afianzar estos avances, el alcalde Giovani Gutiérrez Aguilar y el titular de la Unidad de Operación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA) en la capital, Israel Aguilar Alonso, refrendaron un convenio de colaboración destinado a garantizar el acceso a la alfabetización y la educación básica.

Durante la firma del acuerdo, Gutiérrez Aguilar enfatizó el compromiso educativo de su gestión al declarar que el INEA y la alcaldía suman esfuerzos para hacer realidad el acceso a la educación, tanto para los grupos prioritarios como para las personas mayores de 15 años. Indicó que el programa va dirigido tanto a “jóvenes, adultos y adultos mayores que no sepan leer y escribir y que no hayan cursado o hayan terminado los estudios de nivel básico”.

El edil añadió que “la educación es primordial. Por eso este gobierno ha trabajado en darle nueva imagen, un nuevo rostro a nuestros planteles de educación básica, llámese primarias y secundarias, para asegurarnos que nuestras próximas generaciones van a salir adelante y que tendrán las herramientas básicas para poder hacerlo”.

Actualmente se estima que en la demarcación poco más de 5 mil personas adultas mayores no saben leer ni escribir. En ese sentido, Aguilar Alonso explicó que esta alianza estratégica también permitirá acercar servicios de educación primaria a 16 mil 972 personas y atender a 44 mil 43 habitantes mayores de 15 años que no concluyeron la secundaria.

Por su parte, el director general de Desarrollo Social de la demarcación, Fernando Cravioto, subrayó que “están dando un paso concreto para cerrar brechas y acercar oportunidades a quienes más lo necesitan”, reafirmando el compromiso institucional con el bienestar social de los habitantes.