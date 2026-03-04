Identifican a automovilista que disparó en Santa Fe; NO era su primera vez

Una vez que se hizo viral el caso del automovilista agresivo que disparó ayer en contra de otro en la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, de inmediato en redes sociales comenzó la búsqueda para identificar al presunto agresor y ya existen resultados.

Datos en la cuenta del periodista Carlos Jiménez señalan que se trata de Francisco Maguey Ocampo y lo que más ha llamado la atención es que NO era la primera vez que el sujeto disparaba contra otro automovilista, hizo algo parecido el año pasado en el Estado de México.

Conductor dispara a otro en Santa Fe @c4jimenez

Ya había disparado en Edomex

La misma fuente señala que Francisco Maguey conducía el mismo automóvil tipo deportivo Kia Stinger con placas de circulación RDP–241–D, en ese entonces fue capturado por elementos de Seguridad de la entidad, vestía una sudadera verde y en otras imágenes se observa al conductor baleado que está siendo atendido por paramédicos, al parecer presenta una lesión en la pierna derecha.

Si lo reconoces o has sido víctima de este hombre, es momento de reportarlo ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o bien ante la Fiscalía General de Justicia de la CDMX para que este tipo de actos no queden impunes.

Así los hechos en Santa Fe

En imágenes captadas desde una camioneta pudo verse una gran violencia en la zona de Santa Fe, luego que un conductor armado disparara contra el conductor de dicha camioneta tras un altercado.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 9:01 de la mañana, cuando ambos vehículos transitaban por una avenida de alta velocidad en Santa Fe, en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, todo comenzó cuando el conductor de un automóvil deportivo intentó rebasar a una camioneta, pero aparentemente el otro automovilista no le cedió el paso. La situación no quedó ahí.

Así el hoyo por el balazo @c4jimenez

El propio conductor afectado logró captar en video el momento en que ocurrió la agresión. En las imágenes se observa cómo el conductor de un auto Kia Stinger realiza un cerrón a la camioneta mientras ambos circulaban por la vialidad.

Le dispara sin miramientos

Un segundo después, el sujeto desciende de su vehículo con un arma de fuego en la mano y, sin dudarlo, realiza un disparo directo contra la camioneta. Tras detonar el arma, el agresor vuelve a subir a su automóvil y abandona el lugar.

El impacto quedó en la unidad afectada, la camioneta terminó con una perforación en la parte frontal de la defensa. A pesar de la gravedad del incidente el conductor de la camioneta pudo contarlo…

El cartucho percutido @c4jimenez

De aquí saqué el casquillo percutido, afortunadamente el balazo no me llegó a mi sino me hubiera muerto”.

En redes sociales ya se comparten datos del automóvil involucrado es un Kia Stinger con placas RDP–241–D.

Así los comentarios en redes sociales

¿Quién fue quien lo dejó libre? Ahí pongamos la investigación. No puedes balear a alguien y un año después amagar con hacerlo de nuevo. Al orate del Fofo lo metieron a la congeladora por menos.

Mismo auto, mismo pendejo, la misma autoridad que lo debió sacar de circulación es la misma que le permitió hacer nuevamente pendejadas, lo volverán a detener y el hijo de la chingada volverá a las calles porque el círculo vicioso de la puerta giratoria lo permite.

De seguro se hace pasar como judicial para agredir a quien se le ponga al frente. Al menos ya se sabe su nombre de este delincuente.

A mí me apunta con un arma y le dejo ir el coche valiendo. Hasta que mate a alguien se va a quedar guardado

Uy buen trabajo de la Fiscalía, cuya misión fundamental es proteger y liberar delincuentes, previo pago de su muñeca pa los jefes.

*bb