Incidente vial en Santa Fe desata 'locura' y automovilista dispara a otro

Una simple tensión en el tráfico terminó en gran violencia vial en la zona de Santa Fe al poniente de la Ciudad de México, luego de que un conductor armado disparara contra una camioneta tras un altercado.

Los hechos ocurrieron el martes 3 de marzo de 2026 alrededor de las 9:01 de la mañana, cuando ambos vehículos transitaban por una avenida de alta velocidad en Santa Fe, en los límites de las alcaldías Álvaro Obregón y Cuajimalpa.

Así quedó el balazo @c4jimenez

De acuerdo con la información difundida en redes sociales, todo comenzó cuando el conductor de un automóvil deportivo intentó rebasar a una camioneta, pero aparentemente el otro automovilista no le cedió el paso. La situación no quedó ahí, sino que acabó en un acto extremadamente peligroso.

El momento del disparo quedó grabado

El propio conductor afectado logró captar en video el momento en que ocurrió la agresión. En las imágenes se observa cómo el conductor de un auto Kia Stinger realiza un cerrón a la camioneta mientras ambos circulaban por la vialidad.

El cartucho percutido @c4jimenez

Un segundo después, el sujeto desciende de su vehículo con un arma de fuego en la mano y, sin dudarlo, realiza un disparo directo contra la camioneta. Tras detonar el arma, el agresor vuelve a subir a su automóvil y abandona el lugar.

El impacto quedó en la unidad afectada, la camioneta terminó con una perforación en la parte frontal de la defensa, producto del disparo. A pesar de la gravedad del incidente el conductor de la camioneta pudo contarlo “de aquí saqué de adentro el casquillo percutido, afortunadamente el balazo no me llegó a mi sino me hubiera muerto”.

Las placas del agresor

En redes sociales ya se comparten datos del automóvil involucrado para intentar identificar al responsable. Según la información, el agresor conducía un Kia Stinger con placas RDP–241–D.

Piden que cualquier persona que reconozca al conductor o tenga información sobre el vehículo reporte el caso ante la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México o la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, ya que incluso podría acusarlo de intento de homicidio.

Así los comentarios en redes sociales

Se han dado cuenta que la mayoría que traen carros de lujo y los que traen placas de Morelos se creen hechos a mano, se meten, se cierran hasta parecen microbuseros y taxistas, se creen que son los dueños de las calles

Este desenlace sin duda inició con algun pique entre conductores. Sea cual sea el culpable... Ya ni se enganchen con nadie, no pierdan segundos de su tiempo ni paz mental.

Se siente todo un cabronazo con su calibrito .22, JAJAJ, ese hijo de su puta madre que disparó está condenado a morir a plomo. Espero mínimo le imputen homicidio en grado de tentativa, se va con prisión preventiva unos meses para que le baje de huevos.

No se muestra la historia completa...para que el perro te muerda necesitas pisarle la cola...ni se enganchen ni se metan que los panteones estan llenos de valientes y de los metiches.

Pues ojalá y lo ubiquen, lo localicen y lo acusen de tentativa de homicidio… ¡Hasta la madre de este tipo de macuarros!

No defiendo al pendejo del arma. Pero nadie de la nada te da un cerron y te dispara. Seguramente se venían picudeando. Siempre ante todo el cuidado y la prudencia al conducir.

*bb