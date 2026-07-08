Hoy lloverá muy fuerte y caerá granizo en Ciudad de México

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) dio a conocer que para este miércoles la temperatura máxima será de 24 grados Celsius (°C), se prevé que haya ambiente cálido, cielo medio nublado a nublado y ya por la tarde lluvias fuertes a muy fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Además de las lluvias soplará viento de dirección variable de 5 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h por eso asegura bien objetos que puedan caer y dañarte a ti o bien a otras personas.

Por la noche, el termómetro marcará una temperatura de 18ºC. Entre las 03:00 y las 06:00 horas del jueves podría registrar 14°C.

La dependencia además señaló que la imagen de monitoreo del Popocatépetl no reporta emisiones recientes de ceniza volcánica; en caso de emitirse, la pluma se dispersaría hacia el Sur, sin riesgo de caída de ceniza en la Ciudad de México.

Finalmente detalló que se recomienda a la población mantenerse atenta a las actualizaciones del Sistema de Alerta Temprana Multi-Riesgo.