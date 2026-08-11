HOY en CDMX se esperan 3 marchas y 12 manifestaciones; así como día de lluvia

Hoy martes 11 de agosto la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México prevé en su agenda de movilizaciones, 3 marchas y 12 concentraciones, así como dos citas agendadas, 3 rodadas ciclistas y 12 eventos de esparcimiento. Además, será un día pasado por lluvia, así que te sugerimos tomar precauciones.

MARCHAS

8:00 HORAS – SINDICATO MEXICANO DE ELECTRICISTAS – CUAUHTÉMOC

Bloqueo en Tlalpan.

Desde temprano, integrantes del SME saldrán de Antonio Caso 45, en la Tabacalera, mientras otro contingente partirá del edificio de la CFE en Reforma 164. Ambos irán rumbo al Zócalo capitalino. Entre sus principales reclamos están la reinserción laboral de trabajadores, respeto a los derechos de jubilados de Luz y Fuerza, una tarifa social justa y solución a deudas históricas de electricidad. Esta será la movilización más grande del día, con unas 1,500 personas, y podrían sumarse otras organizaciones.

Para librar la zona: Circuito Interior, Chapultepec, Balderas y José María Izazaga.

9:30 HORAS – JUBILADOS Y PENSIONADOS – BENITO JUÁREZ

Unos 60 jubilados y pensionados de Nómina 5 se reunirán en las inmediaciones del Metro Xola, en Tlalpan y Toledo, para después avanzar hacia la Caja de Previsión para Trabajadores a Lista de Raya, en Castilla 186, colonia Álamos. Reclaman el cumplimiento de laudos pendientes, la devolución del 5% de vivienda y una pensión que consideran justa.

Jubilados de la CFE protestan con la iniciativa sobre las pensiones 'doradas' Cuartoscuro

Si vas por esa parte: puedes buscar paso por Isabel la Católica, Bolívar, Eje 5 Sur o Andrés Molina Enríquez.

12:00 HORAS – AMIGOS DEL REFUGIO FRANCISCANO – CUAUHTÉMOC

Al mediodía, defensores de animales partirán de la Alameda Central rumbo al Zócalo. Exigen que sean devueltos los perros y gatos retirados del Refugio Franciscano durante un operativo realizado en enero; además, aseguran que los animales no han recibido la atención adecuada mientras permanecen bajo resguardo. Se esperan unas 50 personas, aunque podrían sumarse otros colectivos animalistas.

Se manifiesta el Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano José Anotonio García

Para evitar el recorrido: avenida Juárez, República de Perú, Circunvalación o Fray Servando Teresa de Mier.

MANIFESTACIONES

10:00 HORAS – TRABAJADORES DE LA UNAM – BENITO JUÁREZ

Trabajadores de la UNAM se van a concentrar frente a la Secretaría de Hacienda, en Insurgentes Sur 795, colonia Nápoles. Van a pedir un aumento salarial del 20%, revisión de su contrato y mejores condiciones laborales. Se esperan alrededor de 1,200 personas, así que esta puede ser una de las movilizaciones que más complique la circulación.

Alternativa vial: Dakota, Nueva York y Filadelfia.

10:00 HORAS – COLECTIVA LAS TONANTZIN – GUSTAVO A. MADERO

Un grupo de mujeres llegará a la Coordinación Territorial GAM 4, en 5 de Febrero y Vicente Villada, colonia Aragón La Villa. Buscan avances en distintas carpetas de investigación y que las autoridades atiendan los casos con transparencia y respeto a las víctimas. Calculan unas 30 personas.

Marcha colectivo feminista “Las Tonantzin”.

Para rodear la zona: Calzada de Guadalupe y Euzkaro.

10:00 HORAS – COORDINADORA ESPARTACO – VARIOS PUNTOS DE LA CDMX

No será una sola concentración. La organización tiene previstos cinco puntos al mismo tiempo: Fray Servando y Francisco del Paso y Troncoso; Eje 3 Oriente y Agustín Yáñez; Metro Peñón Viejo; Vasco de Quiroga y Magnolia, en Santa Fe; y Río Churubusco con Plutarco Elías Calles. Reclaman atención a distintas problemáticas de las alcaldías y no se descartan bloqueos. Se prevén unas 200 personas.

Opciones para librar los puntos: Lorenzo Boturini, Telecomunicaciones, República Federal, Carlos Lazo y Andrés Molina Enríquez.

10:00 HORAS – TRABAJADORES Y JUBILADOS AFECTADOS POR CRÉDITOS FOVISSSTE – BENITO JUÁREZ

Se reunirán afuera de las oficinas centrales del FOVISSSTE, en Miguel Noreña 28, colonia San José Insurgentes. Entre sus reclamos está cambiar las condiciones para liquidar créditos, eliminar la aplicación de la UMA y mantener una tasa anual del 4%. Esperan alrededor de 150 asistentes.

Puedes moverte por: Revolución, Barranca del Muerto o Félix Parra.

11:00 HORAS – TRABAJADORES DE LA UNIVERSIDAD DE LA SALUD – SANTA FE

Docentes y administrativos se reunirán en el Monumento a Vasco de Quiroga, en Santa Fe. Quieren una audiencia con la jefa de Gobierno para reclamar pagos salariales y vales atrasados, además de pedir un alto a la subcontratación y a la violencia laboral. Calculan unas 50 personas.

Dale la vuelta por: Prolongación Paseo de la Reforma y Javier Barros Sierra.

11:00 HORAS – JORNADA POR AYOTZINAPA – MAGDALENA CONTRERAS

La Asamblea por el Común y Contra la Guerra realizará una concentración frente a la sede Lanz Galera de la CNDH, en Periférico Sur 3469, San Jerónimo Lídice. A casi 12 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, exigirán verdad, justicia y castigo a los responsables. Se contemplan unas 60 personas.

Una salida para evitar el punto: San Jerónimo, Luis Cabrera y Contreras.

11:00 HORAS – HABITANTES DE ECATEPEC – ÁNGEL DE LA INDEPENDENCIA

Vecinos de Ecatepec harán el mitin “¡Ya basta de agua sucia!” en el Ángel de la Independencia. Respaldan un proyecto relacionado con el suministro de agua potable para habitantes de 38 colonias de ese municipio. Se esperan alrededor de 150 personas.

Para evitar Reforma: Chapultepec, Circuito Interior o Río Lerma.

12:00 HORAS – PLATAFORMA 4:20 – CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ

Este colectivo tendrá actividades en dos lugares: Monumento a la Madre y el cruce de División del Norte con Cuauhtémoc, en la Narvarte. Harán recolección de firmas, difusión de derechos cannábicos y talleres sobre reducción de riesgos. Se calculan 45 participantes.

Alternativas: Sullivan para el primer punto y Dr. Vértiz para el segundo.

DURANTE EL DÍA – VENDEDORES AMBULANTES – VENUSTIANO CARRANZA

Integrantes de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre estarán frente a la alcaldía Venustiano Carranza, en Francisco del Paso y Troncoso 219, Jardín Balbuena. Denuncian una presunta extorsión por parte de elementos de la SSC. Se esperan unas 40 personas.

Para pasar por otro lado: Congreso de la Unión o avenida del Taller.

DURANTE EL DÍA – COMUNIDAD OTOMÍ Y MAZAHUA – ZÓCALO

Integrantes de las comunidades otomí y mazahua permanecerán en el Zócalo capitalino. Piden que se les permita realizar comercio informal dentro de las instalaciones del Metro. El cálculo es de unas 50 personas y podría haber afectaciones alrededor del Centro Histórico.

Para no meterte al primer cuadro: Eje Central, Circunvalación o José María Izazaga.

DURANTE EL DÍA – MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL – BENITO JUÁREZ

Estarán en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, sobre México Coyoacán 259, colonia General Anaya. Como parte de su caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”, instalarán mesas para juntar firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. Se prevén unas 30 personas.

Otra opción para circular: División del Norte, Popocatépetl o avenida Universidad.

20:30 HORAS – VECINOS DE ROMA NORTE – CUAUHTÉMOC

Ya por la noche, vecinos de la Roma Norte se concentrarán afuera del Foro ¡Indie Rocks!, en Zacatecas 39. Piden revisar permisos y el impacto que tienen los conciertos y eventos del lugar, principalmente por ruido y vibraciones en viviendas cercanas. Se esperan unas 35 personas.

Para evitar esa parte de la Roma: Álvaro Obregón, Monterrey o avenida Yucatán.