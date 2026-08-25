¡Bendito Tláloc! Cutzamala lleva 12 semanas de bonanza, tiene 78.9% de llenado

El Sistema Cutzamala sumó 12 semanas consecutivas de recuperación, al registrar 617.27 millones de metros cúbicos de agua, equivalentes a 78.9 por ciento de llenado, para alcanzar su mejor nivel de la última década para estas fechas.

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En la sesión informativa del Comité Técnico de Operación de Obras Hidráulicas (CTOH), el Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), dio a conocer que en la última semana, el Sistema Cutzamala ganó 11.089 millones de metros cúbicos de agua, gracias a las lluvias y escurrimientos.

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En estos momentos, la Presa Valle de Bravo, en el Estado de México cuenta con 85.4 por ciento de almacenamiento; la Presa Villa Victoria también en territorio mexiquense, 76.5 por ciento y la Presa El Bosque en Zitácuaro, Michoacán, 68.3 por ciento.

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De acuerdo con OCAVM, el promedio suministrado entre el 10 y 16 de agosto a la región fue de 14.455 metros cúbicos por segundo, por debajo de los 15 mil litros por segundo que aumentó a partir del mes de marzo, para enfrentar la época de estiaje.

El Cutzamala Ernesto Méndez

Desde el pasado 4 de junio, fecha en que iniciaron las precipitaciones en la zona de influencia del Sistema Cutzamala, se lograron recuperar 91.58 millones de metros cúbicos de agua.