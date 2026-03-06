Hallan sin vida a mujer trans reportada como desaparecida en CDMX

El cuerpo de la joven de 27 años, Nayrobi Flores Arcia, reportada como desaparecida el pasado 26 de febrero, fue hallado en un parque de la alcaldía Venustiano Carranza, Ciudad de México, con presuntos signos de violencia.

La madrugada de este viernes, familiares de la joven integrante de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, (LGBTTTI), acudieron al parque Lineal Ave Fénix ubicado en dicha demarcación tras el reporte de la presencia de un cuerpo al interior de una casa de campaña improvisada.

La ficha

El cuerpo presentaba signos de violencia

Consta en los reportes que, vía radio, elementos policiales fueron alertados por un olor fétido y la presencia de una persona inconsciente en dichas calles, por lo que al llegar constataron el hallazgo al interior de una carpa.

Fue a la casa de un amigo

El cuerpo se encontraba en estado de descomposición y con signos de violencia en diferentes partes, por lo que se dio aviso a la Fiscalía General de Justicia (FGJ).

Hasta ese lugar acudieron familiares de Nayrobi, quienes confirmaron que se trataba de la joven desaparecida en la colonia Morelos, cuando acudió a visitar a uno de sus amigos.

Alberto Flores padre de la víctima, señaló que su hija era una persona trans y que desde el 26 de febrero no sabían de su paradero.

De acuerdo con el reporte de búsqueda de la FGJ, a Nayrobi se le vio salir del domicilio de su amigo, pero no regresó a su casa.

Vestí de blusa, pantalón y chamarra negra, con tenis beige, además, tenía un tatuaje de mariposa a la altura del cuello.

Ataques a mujeres trans

En todo México en 2023 se registraron alrededor de 66 asesinatos de personas LGBT+, y más de la mitad de las víctimas fueron mujeres trans.

En 2024 las organizaciones que monitorean estos crímenes reportaron al menos 80 asesinatos de personas LGBT+, nuevamente con predominio de mujeres trans.

En 2025 los registros de activistas y colectivos señalan que en México cada año mueren entre 50 y 70 personas trans asesinadas, la mayoría mujeres trans.

Los activistas y organismos de derechos humanos advierten que las cifras reales pueden ser mayores, porque muchos homicidios no se registran como crimen contra personas trans o la identidad de género de la víctima no se reporta correctamente.

