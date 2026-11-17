Un buen susto se llevaron en la colonia Doctores cuando algunos transeúntes hallaron supuesto explosivo cerca de una primaria y del Búnker de la Fiscalía en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Este martes 17 de noviembre apareció un paquete sospechoso que parecía ser un artefacto explosivo, muy cerca del llamado Búnker de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

El hallazgo ocurrió en el cruce de Doctor Vértiz y Doctor Lavista, donde además se encuentra una escuela primaria, el temor era muy grande pues algunos creyeron que podría tratarse de una bomba de verdad.

Hasta el lugar llegaron policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), personal de Protección Civil y elementos del Agrupamiento Zorros, especialistas en el manejo de explosivos, quienes se encargaron de revisar el objeto sospechoso.

Después de inspeccionar el paquete, los especialistas descubrieron que no había ningún explosivo y que, en realidad, se trataba de una especie de bomba falsa, elaborada con tubos de cartón para simular un artefacto peligroso.

Una vez que comprobaron que no representaba ningún riesgo, los elementos del Agrupamiento Zorros destruyeron el objeto en el mismo lugar.