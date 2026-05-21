Hallan a mujer descalza y deambulando en calles de CDMX ¿sufrió un delito?

Una joven en situación vulnerable fue abandonada en calles de la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México presuntamente tras ser descendida de una camioneta y la dejaron descalza, aparentemente en estado de shock, lo que movilizó a personal de emergencia y seguridad de la demarcación.

De acuerdo con los primeros reportes, la joven deambuló durante varias horas por calles de la alcaldía sin poder pedir ayuda ni explicar lo sucedido, hasta que fue localizada por elementos de Protección Civil y de la Alcaldía Cuauhtémoc, quienes le brindaron resguardo y atención.

La bajaron de un vehículo

Testigos señalaron que fueron dos personas quienes la bajaron del vehículo antes de retirarse del lugar, dejándola sola y visiblemente afectada. La víctima fue encontrada descalza y con dificultades para comunicarse.

Hasta el momento, las autoridades indagan qué fue lo que ocurrió y las circunstancias en las que la joven terminó en esa condición. Según se informó, la mujer aún no puede hablar, por lo que no ha sido posible obtener su versión de los hechos.

El caso ya es investigado para determinar si la joven fue víctima de algún delito o situación de riesgo. La mujer se encuentra en un refugio, según informaron fuentes consultadas por Excélsior.

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