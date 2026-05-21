Ante falta de respuesta, ciudadanos reúnen más firmas vs el PGD; advierten bloqueos

Representantes de comisiones de participación comunitaria y organizaciones vecinales de distintas alcaldías en la Ciudad de México entregaron un nuevo paquete de firmas ciudadana.

Insisten en exigir la reposición del proceso de elaboración del Plan General de Desarrollo 2025-2045, al considerar que el proyecto “está viciado de origen” y carece de una consulta ciudadana real, además de la falta de respuesta de las autoridades.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Los inconformes acusaron que, a 41 días de haber presentado una primera solicitud acompañada de más de 10 mil firmas, no han recibido respuesta de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, ni del Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva.

En esta segunda entrega contempla 11 mil 794 firmas, -3 mil 745 físicas y 8 mil 49 digitales, a través de la plataforma Change.org-, que se suman a la petición inicial, presentada el 10 de abril- para frenar el avance del documento y reiniciar el proceso de consulta del PGD.

Piden ser escuchados

“Nosotros no estamos en contra de que exista un plan de desarrollo, lo que pedimos es que se escuche a quienes vivimos en las colonias y barrios de la ciudad”, señalaron voceros de Ciudadanos Unidos y representantes de Copacos de alcaldías como Álvaro Obregón, Cuauhtémoc, Tlalpan y Coyoacán, durante una reunión con medios, previo a la entrega.



“Queremos un proyecto real, porque no se toma en cuenta el Atlas de Riesgo, ni las caracterizaras de cada colonia o barrio y así no se puede tener un real Plan General de Desarrollo”, precisó Laura Álvarez, representante vecinal de Álvaro Obregón.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Los vecinos advirtieron que, de continuar el silencio institucional, no descartan impulsar movilizaciones, marchas y bloqueos en distintos puntos de la capital, e incluso explorar la vía jurídica mediante amparos, aunque reconocieron que aún analizan los alcances legales de esa estrategia.

“Sí estamos planeando, los colectivos, si esto continúa y pretenden avanzarlo en los términos en los que está el proyecto. Hoy llegamos ya con más de 20 mil firmas y no es nada más que el inicio”, dijo Dinora Domínguez, representante de Las Águilas, en Álvaro Obregón.

Asimismo, expresaron preocupación de que la discusión del PGD quede relegada ante la cercanía de la Copa Mundial de Futbol 2026 y la concentración de esfuerzos gubernamentales en la organización del evento.

“Todo parece estar enfocado en el Mundial y no en resolver los problemas de planeación de la ciudad”, reprochó Raquel Nava, representante de COPACOS de la alcaldía Cuauhtémoc.

Los inconformes sostuvieron que el proyecto fue elaborado sin convocar adecuadamente a ciudadanos, especialistas, académicos y órganos consultivos previstos en la Constitución local, por lo que consideran que el proceso carece de legitimidad.

“Es un retroceso total, no se convocó a la academia, ni voces ciudadanas. Es un control y una disminución de la representación ciudadana”, señaló por su parte Sara Alva, vecina de AO.

Ven modificación a uso de suelo y aprovechamiento de desarrolladoras

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac Jonás López

Entre las principales preocupaciones expuestas por los vecinos se encuentran posibles modificaciones a los usos de suelo, la intervención en programas parciales de desarrollo urbano y la creación de mecanismos vecinales que, afirmaron, podrían concentrar el control de decisiones urbanas.

“Lo que vemos es una reducción de la participación ciudadana y un retroceso total. La ciudad no puede planearse sin la gente”, expresó Dinora Domínguez, representante de la zona de Las Águilas.

Además, acusaron que existen desarrolladores inmobiliarios que esperan la aprobación del PGD y del Programa General de Ordenamiento Territorial para regularizar proyectos actualmente prohibidos en diversas zonas de la capital.

Incluso advirtieron sobre construcciones y proyectos de gran escala que ya se promocionan en preventa en alcaldías como Álvaro Obregón, Tlalpan y Cuajimalpa, pese a restricciones vigentes de uso de suelo.

Integrantes del Frente por la Defensa de los Derechos de los Pueblos y Barrios del Anáhuac

Tras la entrega del documento en Oficialía de Partes del Gobierno capitalino, los representantes ciudadanos anunciaron que acudirían al Congreso de la Ciudad de México para exigir a diputados de todas las bancadas que fijen postura sobre el tema y atiendan las demandas vecinales.

Ello, al alertar sobre el riesgo de que el documento llegue al Congreso y sea aprobado por “afirmativa ficta” en caso de que los legisladores no lo discutan dentro de los plazos establecidos.

También prevén reunirse con autoridades del Instituto de Planeación para insistir en una respuesta formal a las solicitudes entregadas desde abril.

“Esto apenas comienza. Cada firma representa a una persona informada y preocupada por el futuro de la ciudad”, concluyeron.

*bb