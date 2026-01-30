Choque de tráiler hoy en la México-Toluca causa caos hacia CDMX

Un tráiler protagonizó un aparatoso accidente en la autopista México–Toluca, con dirección a la Ciudad de México (CDMX), tras impactarse contra un muro de contención y posteriormente incendiarse.

El incidente ocurrió minutos antes de las 08:00 horas, a la altura de la comunidad de Las Maromas, en la zona de San Lorenzo Acopilco, alcaldía Cuajimalpa, metros antes de la caseta de cobro, lo que obligó al cierre parcial de la vialidad y a la movilización de servicios de emergencia.

Con información preliminar, se reportan dos personas que resultaron con lesiones leves.

El conductor del tráiler presuntamente se dio a la fuga tras el accidente, por lo que las autoridades ya iniciaron las investigaciones correspondientes.

Afectada vialidad hacia CDMX por accidente en la México-Toluca

El siniestro provocó un congestionamiento vehicular de varios kilómetros en dos carriles de circulación, en el kilómetro 27+200 de la carretera México–Toluca, con dirección a la Ciudad de México.

El caos es en la de cuota y en la libre y comienza desde La Marquesa. Ambas vías llevan horas colapsadas, por lo que mucha gente ha regresado rumbo a Toluca para usar la autopista Naucalpan-Toluca.

A través de redes sociales, la Guardia Nacional informó del incidente y pidió a los automovilistas atender las indicaciones viales y considerar rutas alternas.

#TomePrecauciones en #CDMX se registra afectación en dos carriles a la circulación con dirección a Cd. Méx. por #AccidenteVial cerca del km 027+200 de la carretera México–Toluca, a la altura de la alcaldía San Lorenzo Acopilco. Atienda indicación vial”, se lee en la publicación.

En el lugar continúan las labores de los cuerpos de emergencia y bomberos para controlar la situación y retirar la unidad siniestrada. Se prevé que las labores concluyan después del mediodía.

*mvg*