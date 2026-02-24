Engañada por el Tren de Aragua: sobreviviente revela red de trata y amenazas en CDMX

Allá (Venezuela) me presentaron a un chamo (muchacho) que había trabajado en México como modelo y que se ganaba bien. Que mientras generaba dinero me darían casa y los pasajes, pero que se los tenía que pagar y le dije que sí”.

Así fue enganchada Aimé (nombre ficticio para guardar su identidad) por el Tren de Aragua en su país natal.

Una vez en la Ciudad de México la mujer fue obligada a prostituirse.

Me enseñaron videos en los que torturaban a una chica y la mataban; me dijeron que si no hacía lo que me pedían me iba a pasar lo mismo”, relató a Excélsior la joven de 24 años, quien actualmente vive en un albergue de mujeres víctimas de violencia.

La mujer refirió que fue en un mes de mayo que llegó a la CDMX y lo hizo a través de la frontera de Chiapas con Guatemala en un transporte privado que la trajo a la capital del país a un inmueble de la zona centro, donde vivía con otras diez chicas que estaban en su misma situación.

Este diario publicó ayer que integrantes del Tren de Aragua (TDA) privaron de la libertad, torturaron, asesinaron y calcinaron a Keyderlin y Stephanie, cuyos cuerpos fueron ubicados en el Ajusco en julio de 2024.

Luego, los victimarios utilizan las imágenes captadas de sus crímenes para amenazar a otras víctimas de trata y explotación sexual.

Un informe elaborado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) señala que las dos mujeres de origen venezolano eran explotadas sexualmente en la zona de Sullivan, en la alcaldía Cuauhtémoc, a donde llegaron luego de ser traídas desde su país con engaños de un trabajo en el ramo del modelaje.

Una de ellas habría logrado irse de la Ciudad de México tras pagar una suma de dinero a los delincuentes, pero la otra víctima no pudo conseguir tal cantidad. La primera habría regresado para tratar de ayudar a su amiga, pero ambas fueron retenidas y asesinadas.

También Aimé logró pagar y desparecer del radar del TDA, sin embargo, las agresiones sexuales, físicas y psicológicas, así como el consumo de drogas han dejado marca en su vida, por ello aceptó la ayuda de una asociación para salir de las adicciones y tratar de recuperar su sueño de ser modelo.

En la charla con este diario, Aimé prefirió omitir distintos datos sobre su llegada México y su estancia, debido a que teme que sea identificada por sus tratantes, a quienes asegura haber pagado por más de dos años seguidos más de 10 mil dólares mensuales por estancia y derecho de piso para ejercer el trabajo sexual.

Sin embargo, el grupo criminal originado en Venezuela realiza diversos negocios criminales.

No sólo es la prostitución, también te obligan a distribuir drogas. Llegué a robar a clientes y golpear a otras compañeras o traer más mujeres. Te vuelves parte de ellos y muchas se quedan por miedo”, reveló la joven.

Aimé hizo un llamado a otras mujeres para que eviten caer en las falsas promesas de trabajo que les podrían ofrecer los integrantes del TDA, pues dijo que también conoció víctimas de origen mexicano.

También asegura que al término de su rehabilitación y proceso en el albergue planea acudir, en coordinación con la asociación que la ayuda, ante las autoridades para levantar una denuncia contra sus tratantes.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) tiene trazada la meta de detener 12 objetivos prioritarios del TDA después de haber logrado el año pasado el arresto de quienes son considerados los líderes de la red criminal en la capital del país.

cva*