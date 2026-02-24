Caen dos integrantes de La Familia Michoacana en CDMX 

La Fiscalía capitalina detuvo a dos presuntos integrantes de una célula relacionada con La Familia Michoacana, grupo vinculado con el ataque ocurrido el 10 de febrero de 2025 en San Andrés Mixquic, Tláhuac, donde cinco personas fueron asesinadas y un joven resultó herido.

También se notificó una nueva orden de aprehensión contra quien sería el líder del grupo.

El ataque se registró el 10 de febrero de 2025 en el barrio San Miguel, en el pueblo de San Andrés Mixquic, alcaldía Tláhuac, cuando un grupo armado llegó al lugar y disparó contra varias personas.

El 10 de junio de 2025 una denuncia anónima aportó información para dar con los probables responsables.

Fueron detenidos Arturo Ángel “N”, alias El Ayala, como probable integrante de la célula de La Familia Michoacana, y Juan “N”, alias El Seven, como su posible líder.

ATACAN FARMACIA; 4 HERIDOS

Un ataque directo a balazos en una farmacia dejó como saldo cuatro lesionados y seis detenidos en la alcaldía Iztacalco.

Los hechos se presentaron anoche en el establecimiento ubicado en avenida Apatlaco, colonia Campamento 2 de Octubre.

Reportes policiacos señalan que sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y abrieron fuego en contra de un grupo de personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) dio a conocer que las víctimas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

En una tarjeta informativa señaló que luego de un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia en la zona, se ubicó a los probables responsables y se logró su captura.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, sin embargo hasta el cierre de esta edición se desconocían los detalles de su captura.

cva*