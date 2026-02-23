Ataque a balazos en farmacia de la CDMX deja cuatro heridos y seis detenidos

Un ataque directo a balazos en una farmacia ubicada en la alcaldía Iztacalco de la Ciudad de México (CDMX) dejó como saldo cuatro personas lesionadas y seis detenidas.

El hecho ocurrió la noche de este lunes en un negocio ubicado en avenida Apatlaco en la colonia Campamento 2 de Octubre.

Reportes policíacos señalan que sin mediar palabra sujetos a bordo de una motocicleta llegaron y abrieron fuego en contra de un grupo de personas.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX informó que las personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital para su atención médica.

En una tarjeta informativa señaló que luego de un seguimiento a través de las cámaras de videovigilancia en la zona, se ubicó a los probables responsables y se logró su arresto.

Los sospechosos fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, sin embargo, se desconocen los detalles de su captura.

Detienen a ladrón en la GAM

Luego de atender el reporte de un robo a una persona que resultó lesionada en calles de la colonia Capultitlán, en la alcaldía Gustavo A. Madero, uniformados de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron al probable responsable.

Los oficiales que realizaban labores de vigilancia y prevención, fueron solicitados por un ciudadano de 29 años de edad, sobre la avenida Insurgentes Norte y su esquina con la calle Poniente 116, quien refirió que, momentos antes, un sujeto lo interceptó y tras amagarlo con un objeto punzocortante con el que lo lesionó tras oponer resistencia.

El posible responsable después de causarle una lesión y despojarlo de su cartera con identificaciones y dinero en efectivo, escapó del lugar, por lo que con las características proporcionadas del hombre, los policías comenzaron la búsqueda y lo observaron cuando ingresó a una unidad habitacional.

En una rápida respuesta, los oficiales le dieron seguimiento e ingresaron al predio donde fue ubicado en uno de los andadores, donde al verse acorralado, sacó un arma punzocortante e intentó agredir a los uniformados, sin embargo, fue detenido.

Tras efectuarle una revisión preventiva, como lo marcan los protocolos de actuación policial, le aseguraron un cuchillo de aproximadamente 15 centímetros de largo, así como los objetos reconocidos como propiedad del afectado, quien solicitó proceder legalmente en su contra.

En tanto, el afectado fue atendido por paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), quienes lo diagnosticaron con una herida cortante a la altura del tórax de lado izquierdo, por lo que fue canalizado a un hospital para su atención médica especializada.

Por lo anterior, el probable responsable de 18 años de edad fue detenido y luego de informarle sus derechos de ley, fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, luego de generar un cruce de información, se tuvo conocimiento que el detenido cuenta con cinco presentaciones al Ministerio Público, tres en el año 2022, por lesiones con arma blanca y robo a transeúnte y dos más en el año 2021 por robo a transeúnte con violencia.

JCS