Empresario acusado por atentado en colonia Roma denuncia pruebas falsas

A casi un año de que intentaran agredir a balazos al abogado Carlos Efrén L. V. en un restaurante de la colonia Roma; el empresario Alfonso “N”, señalado por autoridades como presunto autor intelectual, denunció que las autoridades capitalinas le imputan el crimen con pruebas “falsas e ilegales”.

De acuerdo con los abogados José María Malagón y Guillermo Torres Landa, el Ministerio Público presentó como principal elemento en su contra la transcripción de unos audios que, aseguran, fueron incorporados de manera irregular a la carpeta de investigación.

Señalaron que, aunque su cliente fue vinculado a proceso, únicamente enfrenta el cargo de “auxiliador”, no así el de autor intelectual del intento de homicidio.

Malagón Hidalgo detalló que las grabaciones corresponderían a supuestas conversaciones entre la víctima y un chofer que también trabajó para el empresario, en las que se insinuaría que Alfonso “N” ordenó la agresión.

Faltó verificacion pericial

Sin embargo, la defensa sostiene que dicho empleado prestó servicios tanto al abogado como al empresario en distintos periodos, lo que —afirman— impide establecer un vínculo directo entre el acusado y los hechos.

Los abogados también acusaron irregularidades en la actuación judicial, al señalar que el juez Carlos Trujillo Rodríguez permitió que los audios fueran admitidos sin una verificación pericial que acreditara su autenticidad.

Indicaron que, tras detectar esta anomalía, promovieron un recurso de nulidad al considerar que las transcripciones vulneran principios básicos como la fiabilidad, autenticidad e integridad de la prueba, pese a ello, el juzgador resolvió admitirlas.

Ante este escenario, la defensa adelantó que prepara impugnaciones ante instancias locales y federales con el objetivo de que dicho material probatorio sea desestimado.

El atentado

La agresión contra el abogado ocurrió el 13 de junio de 2025 en el restaurante Pargot, ubicado en la calle Córdoba, en la colonia Roma. Según los antecedentes del caso, un sujeto ingresó al establecimiento, apuntó con un arma de fuego a la cabeza de la víctima y accionó el gatillo.

No obstante, el arma se encasquilló, lo que permitió que el abogado sobreviviera al ataque.

Tras los hechos, autoridades detuvieron a Luis Antonio P. M., señalado como presunto autor material y exsocio de la víctima, así como a Frida Patricia Ortega García, a quienes se les atribuye haber participado en la planeación del encuentro.

Posteriormente, fue detenido Alfonso “N”, empresario del sector textil, acusado de haber ordenado la agresión. Su captura se concretó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), luego de haber sido detenido en Colombia el pasado 26 de abril, en cumplimiento de una ficha roja de INTERPOL.

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