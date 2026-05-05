Policía abate a hombre tras agresión durante riña en la Morelos

Un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México abatió a un hombre de 25 años de edad luego de ser agredido mientras intervenía en una riña registrada en calles de la colonia Morelos, en la alcaldía Venustiano Carranza.

De acuerdo con el reporte oficial, los policías fueron alertados vía frecuencia de radio sobre una pelea entre varias mujeres en el cruce de Palma Norte y Libertad. Al arribar al sitio, un uniformado que realizaba recorridos de prevención pie a tierra intentó disuadir el conflicto y separar a las involucradas.

Sin embargo, durante la intervención, varios hombres salieron de una unidad habitacional cercana y uno de ellos comenzó a golpear en repetidas ocasiones al oficial, quien llevó la mano a la altura de su cintura. Ante lo que consideró un riesgo para su integridad, el policía accionó su arma de cargo para dispersar a los agresores.

Paramédicos que acudieron al lugar diagnosticaron a uno de los involucrados, de 25 años, sin signos vitales debido a heridas por arma de fuego. La zona fue acordonada y se notificó al agente del Ministerio Público para realizar los peritajes correspondientes e iniciar las investigaciones.

En tanto, el oficial fue presentado ante las autoridades ministeriales para rendir su declaración. Asimismo, la Dirección General de Asuntos Internos de la SSC inició una carpeta de investigación administrativa para colaborar en el esclarecimiento de los hechos.

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