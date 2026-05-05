Con más de 34 mil atenciones, Iztacalco consolida servicios médicos gratuitos

Con más de 34 mil atenciones otorgadas a través del programa “Salud para el Pueblo”, la alcaldía Iztacalco mantiene su apuesta por garantizar el acceso a la salud y combina servicios clínicos gratuitos con jornadas comunitarias en colonias.

Este modelo busca acercar la atención médica a la población sin costo y de manera oportuna, destacó la alcaldesa Lourdes Paz.

Este programa es un compromiso con la gente, para que nadie se quede sin atención médica por falta de recursos. Queremos una salud cercana, preventiva y accesible para todas y todos”, señaló.

De acuerdo con datos de la demarcación, entre abril y diciembre de 2025 se brindaron 34 mil 802 atenciones: 13 mil 30 consultas médicas, ocho mil 169 servicios de laboratorio, ocho mil 119 atenciones dentales y cinco mil 484 entregas de lentes graduados.

Derecho a la salud

En tanto, en el primer bimestre de 2026, el programa sumó otras ocho mil 237 acciones, lo que confirma su continuidad como uno de los pilares en la atención primaria de salud en la demarcación, destacó Paz.

Foto: Especial

Estamos fortaleciendo la atención desde lo más básico: consultas, medicamentos, estudios y prevención. La salud no debe ser un privilegio, es un derecho”, subrayó la alcaldesa.

La clínica del programa, ubicada en la colonia La Cruz Coyuya, ofrece consultas médicas, entrega de medicamentos, estudios de laboratorio, atención dental y dotación de lentes, con el único requisito de acreditar residencia en la alcaldía.

Despliegue de jornadas

Como complemento, la alcaldía, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria y unidades médicas IMSS-Bienestar, despliega semanalmente Jornadas de Salud en distintas colonias, para acercar servicios preventivos y diagnósticos oportunos.

En estos módulos itinerantes se realizan detecciones de enfermedades como diabetes e hipertensión, pruebas de VIH, sífilis y hepatitis C, antígeno prostático, así como tamizajes de cáncer de ovario, lípidos y violencia.

También se brinda orientación en salud mental, entrega de preservativos y toma de glucosa y presión arterial.

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A la par, se aplican vacunas contra influenza, neumococo y tétanos, entre otras, reforzando la prevención en la población.

Entre 2024 y el primer trimestre de 2026, se han realizado más de 200 jornadas con un acumulado superior a 82 mil atenciones en colonias como Agrícola Oriental, Pantitlán, Ramos Millán, Infonavit Iztacalco y Santa Anita.

Seguiremos recorriendo cada colonia para llevar servicios de salud hasta donde más se necesitan. Nuestro objetivo es que ninguna familia se quede sin atención”, concluyó Lourdes Paz.

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