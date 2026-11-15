Giovani Gutiérrez destaca reducción de delitos y obras públicas en su quinto informe en Coyoacán

El alcalde de Coyoacán, Giovani Gutiérrez Aguilar rindió este domingo su quinto informe de gobierno. Ante la presencia de múltiples familias coyoacanenses que se dieron cita a un costado del Estadio Banorte, el alcalde mencionó la baja en la incidencia delictiva, la recuperación de espacios públicos así como la colocación de más de 2 millones de metros cuadrados de carpeta asfáltica como parte de los principales resultados de su administración.

Luego de agradecer la presencia de dirigentes políticos como Beatriz Paredes Rangel, ex gobernadora de Tlaxcala; del ex presidente del PRD, Jesús Zambrano y del alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, Gutiérrez Aguilar explicó que gracias a una estrategia múltiple ha sido posible convertir a Coyoacán en un territorio más seguro, con “obras que perduran” y no cambios estéticos.

“Las cifras de la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana en México dan fe de que la incidencia delictiva ha disminuido de manera notoria, pues la percepción de inseguridad pasó de 36.7% en el 2025 a 42.6% en el 2026, cifra que está por debajo de la media nacional” destacó Giovani Gutiérrez.

En el caso del delito de robo de vehículos, el alcalde informó que disminuyó un 12 por ciento en los últimos meses; en tanto que el homicidio doloso se redujo un 18 por ciento.

Además, las lesiones dolosas por arma de fuego presentaron una baja del 77 por ciento menos.

“Fuimos alcaldía número uno en la ciudad en disminución de delitos de alto impacto del 20 25 al 20 26 tuvimos una disminución del 26 por ciento” resaltó en el informe al reconocer la colaboración de las fuerzas armadas en el propósito de dar tranquilidad a las familias en Coyoacán.

En cuanto a la recuperación y rehabilitación de espacios públicos, el alcalde fue claro al precisar que él solo es un administrador de los recursos de los ciudadanos, quienes no deben olvidar que “nadie les regala nada, porque son sus impuestos” los que tienen que destinarse al mejoramiento de las calles, mercados, deportivos, albercas y espacios para las infancias.

En este rubro, mencionó que durante su gobierno cuadrillas de trabajadores se dedican a dar servicio a la ciudadanía en unidades habitacionales para atender las necesidades y demandas en forma más rápida a través de vehículos de carga, equipo y herramientas.

Con ello se ha dado solución a problemas que estaban en el completo abandono, expuso.

Bajo la frase de que “en Coyoacán sí tenemos buenos resultados”, Giovani Gutiérrez puntualizó que se retiraron cientos de vehículos abandonados en las calles que eran utilizados por delincuentes.

Adicionalmente, se intervinieron 11 deportivos para el mejoramiento de las familias que habitan la alcaldía.

Otro de los logros que subrayó en el acto al que acudieron senadores y diputados del PI y del PAN, fue el retiro de más de 100 toneladas de cable en desuso así como la entrega de más de 40 mil paquetes escolares.

Finalmente, se comprometió a seguir trabajando sin distingos y de la mano con la ciudadanía.