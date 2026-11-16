Gentrificación en CDMX: Vecinos de Santa Maria la Ribera temen colapso de servicios

Habitantes de la emblemática colonia Santa María La Ribera enfrentan una intensa problemática social ante la acelerada gentrificación, la especulación inmobiliaria y el desarrollo de megaproyectos habitacionales.

El foco rojo de la discusión se concentra en el inmueble de San Cosme 33, una edificación de uso mixto que los vecinos intentan frenar debido a los severos impactos ambientales, urbanos y estructurales que representa para la demarcación.

El proyecto de San Cosme 33 contempla la construcción de decenas de “microdepartamentos” de medidas muy reducidas, destinados a estancias de corto plazo y plataformas de hospedaje temporal, además de locales comerciales en la planta baja.

De acuerdo con los testimonios recabados, esta densificación se proyecta sin una consulta ciudadana real y legal, “estos quieren hacer más de 350, me parece, ya no me acuerdo bien ahorita del dato, pero son más de 300, y para eso tendría que haber una consulta ciudadana, que no ha habido y la cual hemos estado peleando y hemos estado exigiendo, ¿no?”, denuncian los colonos.

Con casi un siglo y cuatro generaciones en Santa María la Ribera, la reparadora de bicicletas El Galgo se adapta ante la llegada de nuevos comercios. Marco Nájera

Servicios y riesgos estructurales

La principal preocupación de la comunidad radica en la sobresaturación de la infraestructura básica. Históricamente diseñada para albergar casonas familiares, la zona experimenta un cambio drástico donde edificios de gran magnitud albergan a cientos de residentes, generando presión en los servicios públicos.

Youssef Torres González, residente de la zona, advirtió sobre la incapacidad de la demarcación para soportar más complejos inmobiliarios.

La colonia ya no está en condiciones para seguir edificando más condominios; sobrepasa muchos límites, sobre todo en cuestiones de drenaje y electricidad, ya no nos damos abasto”, puntualizó.

El malestar se intensificó tras una crisis eléctrica que dejó a amplios sectores sin suministro, a lo que se suman fallas en el drenaje y escasez hídrica.

Asimismo, los vecinos alertan sobre los daños físicos en las edificaciones originales. “Esta calle sigue conservando mucha edificación original. Entonces, ya vemos un hundimiento. Un edificio de ese tamaño, más la extracción de suelo, más los estacionamientos, más el negocio. Tampoco les dan una seguridad de que realmente no va a pasar el que dañen las estructuras de los departamentos que ya están acá, que son edificios bastante viejos”.

Especulación y pérdida de identidad

El fenómeno de la gentrificación también transforma el tejido económico del barrio mediante la especulación comercial y el desplazamiento de comercios tradicionales. Un ejemplo claro fue el incremento en las rentas que obligó al cierre de la cantina familiar La París para dar paso a cadenas comerciales.

Los residentes critican la proliferación de establecimientos sin identidad, “nosotros decimos cafeterías beige o negocios beige, porque aparte llegan a un barrio con chingo de color, con chingo de ruidos, con chingo de sabores, olores, colores... y ponen una caja beige. Transforman todo su entorno, transforman absolutamente como la sintonía y el mismo ritmo de la comunidad”, señalan los afectados, quienes califican el proceso como una colonización del territorio por un capital voraz.

Vecinos defienden la identidad de la colonia, donde ayer mariachis participaron en el concierto masivo en el kiosco morisco. Cuartoscuro

Resistencia y prioridades vecinales

Frente a este panorama, la prioridad de la organización ciudadana no es meramente estética, sino la defensa integral de la comunidad.

Lo más importante es defender a nuestros vecinos y a las personas. A mí no me importa que se caiga un kiosco morisco, me importa más que las personas puedan conservar su trabajo, que tengan agua, que tengamos servicios de salud, que sea un espacio digno; de nada sirve el muro si no hay personas”, sentenciaron los activistas, exigiendo a las autoridades y desarrolladores frenar las obras y garantizar la sustentabilidad urbana de la zona.

Negocios que resisten y se adaptan

Un caso de resistencia a la llegada de nuevos comercios es el de la reparadora de bicicletas El Galgo, negocio que en 2027 cumplirá 100 años de existencia y que ya lleva cuatro generaciones en el corazón de Santa María la Ribera. Ahora, José Antonio Navia sigue el ejemplo de su padre, su abuelo y su bisabuelo e hizo suyo el oficio de la reparación.

Para José, la llegada de nuevos residentes a la colonia no representa un problema, sino una oportunidad, ya que se adapta a las nuevas personas e incluso la venta ha incrementado, “hemos subido en cuestión laboral y tenemos conocimiento, porque son nuevas culturas”, aseveró.

Sobre el arribo de cadenas comerciales y nuevos locatarios, dijo no sentirse preocupado de perder clientes, sino que también se puede adaptar: “Como dice el dicho: el sol sale para todos, creo que es también un crecimiento, porque luego la colonia se decae”, dijo.