¿Fútbol o infomercial? Prensa extranjera critica la "invasión" de anuncios en el México vs Portugal

Las críticas por el exceso de publicidad en el partido amistoso entre México y Portugal ya no solo es un tema de conversación en México, sino que se ha transformado y ha pasado fronteras con comentarios en inglés desde diversos usuarios de la red X, quienes no dan crédito a lo que había sucedido.

El esperado encuentro en el Estadio Banorte fue presenciado por dos cadenas de televisión a nivel nacional, así como por un servicio de streaming, pero la queja de los aficionados fue constante: comerciales que invadían la pantalla casi cada minuto o comentarios relacionados con ventas pagadas en lugar de la narración del partido.

Estas críticas inundaron las redes sociales de México desde el sábado por la noche, pero ahora el tema ha escalado a cuentas internacionales quienes no entienden cómo se puede ver el fútbol de esa forma.

La cuenta en X “The Touchline” ha generado más de 100 mil impactos por lo sucedido y ha destacado las críticas del público.

“Los aficionados mexicanos están cada vez más frustrados por el exceso de publicidad durante las retransmisiones de fútbol en el país… Durante el partido entre Portugal y México, los informes sugieren que se mostraron más de 150 anuncios a lo largo de la retransmisión”, se puede leer en el posteo de la cuenta que tiene más de 1.5 millones de seguidores.

Touchline destaca que la publicidad se presenta en diferentes formatos intrusivos: superposiciones, banners, animaciones dentro de la retransmisión, pantallas divididas y más, bloqueando a menudo la visión del partido.

Este tipo de transmisiones ya se han visto en la Liga MX, pero con menos carga de publicidad. Sin embargo, al tratarse de la Selección Mexicana y el partido ante Portugal se generó una mayor expectativa que atrajo a un importante número de patrocinadores.

¿Sucederá lo mismo en el Mundial 2026?

Las quejas de los aficionados se trasladaron a cuestionar si las televisoras harán lo mismo en el Mundial 2026 que iniciará en junio, pero la situación será diferente. FIFA tiene un estricto control sobre la forma en que deben transmitirse los partidos y cómo debe la publicidad incrustarse en los juegos para no afectar la experiencia de los aficionados.