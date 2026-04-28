Fue por una cita de 'amor' y acabó apuñalado en CDMX

Un trágico final fue el que vivió un hombre quien acudió por una cita “amorosa” y terminó sin vida. La víctima identificada como Quetzalcóatl N presuntamente se encontró con una sexoservidora en la Zona Rosa, donde entraron juntos a un hotel, pero ahí todo se descontroló.

¿Todo por una llave?

La mujer identificada como Mayte N, empezó a reclamarle por la llave del cuarto y en segundos la discusión se desbordó. Con el apoyo de dos sujetos más, Gerardo N. y Julio N., lo atacaron a puñaladas en calles de la alcaldía Cuauhtémoc en la Ciudad de México.

Como pudo, el hombre caminó herido hasta un sector de la policía para pedir ayuda, pero ya no resistió y se desplomó justo afuera de la UPC Ángel de Zona Rosa. Ahí mismo murió.

Se supo que los policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México lograron detener a los tres involucrados poco después quienes fueron remitidos al Ministerio Público correspondiente y en breve se determinará su situación jurídica.

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