Frustran arrancones cerca de Plaza Oasis en CDMX; se los llevan al corralón

La noche del sábado 21 de marzo, un despliegue de seguridad en las inmediaciones de Plaza Oasis Coyoacán derivó en el aseguramiento de varios vehículos que presuntamente serían utilizados para realizar arrancones en la vía pública. La intervención, a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, respondió a reportes ciudadanos sobre bloqueos en la avenida Miguel Ángel de Quevedo.

De acuerdo con información oficial, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito acudieron a la zona tras detectar automóviles que obstruían la circulación con la intención de realizar carreras ilegales. La autoridad capitalina precisó que estas conductas representaban un riesgo directo para la integridad de peatones y automovilistas.

Hacia las 22:30 horas, la dependencia informó que varios vehículos fueron remitidos al depósito vehicular, mientras que la vialidad quedó restablecida y el flujo de tránsito regresó a la normalidad en la zona de Coyoacán.

Arrancones en la capital: operativos y zonas bajo vigilancia

El caso de Plaza Oasis no es aislado. Durante marzo de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México ha intensificado los operativos contra arrancones en distintos puntos de la capital, particularmente en las alcaldías de Tlalpan y Coyoacán.

En la colonia Parque del Pedregal, por ejemplo, un operativo reciente dejó como saldo siete vehículos asegurados y 57 infracciones por violaciones al Reglamento de Tránsito. Las acciones incluyeron el encapsulamiento de unidades, revisión de documentos y traslado al corralón.

Las autoridades han identificado diversos corredores urbanos donde estas prácticas se repiten con frecuencia. Entre ellos destacan la avenida Canal de Miramontes, la Calzada del Hueso —cerca de zonas comerciales y autocinemas— y tramos del Anillo Periférico, donde los conductores aprovechan horarios nocturnos para alcanzar altas velocidades.

Los reportes indican que los eventos suelen concentrarse entre jueves y viernes por la noche, cuando disminuye la carga vehicular y aumenta la convocatoria en redes sociales.

Entre las sanciones: multas y corralón

Participar en arrancones en la Ciudad de México implica sanciones económicas que oscilan entre los 2,300 y 3,400 pesos, además de la remisión del vehículo al corralón y la posible acumulación de puntos en la licencia de conducir.

Las autoridades reiteraron que estas prácticas no solo constituyen una falta administrativa, sino que pueden derivar en responsabilidades mayores si se ocasionan daños o lesiones.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México exhortó a la población a reportar este tipo de actividades a través del número 089, mecanismo anónimo que permite activar operativos de manera oportuna.

En paralelo, la estrategia de seguridad busca reforzar la vigilancia en zonas detectadas como focos rojos, con el objetivo de prevenir incidentes y disuadir la organización de carreras clandestinas.

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