Freno a escuelas 'patito': Iniciativa busca transparentar la validez de sus estudios

En la sesión de la Comisión Permanente del Congreso local se presentó una iniciativa de reforma que, de ser aprobada por el Pleno, obligará a las llamadas escuelas "patito", cuyos estudios no cuentan con validez oficial, a informar en toda su publicidad y en los documentos que emitan que los estudios que ofrecen carecen de validez oficial.

“Este fenómeno, conocido o referido bajo el término coloquial de ‘escuelas patito’, hace referencia a instituciones que operan sin el respaldo oficial correspondiente y que, a pesar de ello, ofrecen estudios, certificados o documentación académica que generan en las familias la percepción de contar con validez oficial”, expresó la diputada local del PAN, Claudia Montes de Oca.

La legisladora explicó que, aunque la Ley de Educación local establece que dichas escuelas deben mencionar que los estudios que ofrecen no tienen validez oficial, hace falta esta reforma para obligarlas a informarlo “de manera expresa, clara, visible y legible”.

Señaló que actualmente estas escuelas no informan esta condición de manera clara ni con letras legibles en su publicidad ni en la documentación que emiten.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación y, posteriormente, será sometida a votación en el Pleno del Congreso local.