Consolida SEP comunidades de aprendizaje con la participación de un millón de docentes

Durante la Octava Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE), la última del ciclo escolar 2025-2026, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que cerca de un millón de maestras y maestros participaron de manera permanente en estos encuentros.

El titular de la dependencia destacó que los CTE se consolidaron como verdaderas comunidades de aprendizaje que fortalecieron el diálogo, la reflexión colectiva y el trabajo colaborativo, con el objetivo de mejorar los procesos de enseñanza en beneficio de los estudiantes del país.

En el marco de este balance, Delgado Carrillo subrayó la inversión de 23 mil millones de pesos destinados a través del programa La Escuela es Nuestra y de los Comités Escolares de Administración Participativa, recursos que han beneficiado a 72 mil escuelas públicas mediante proyectos de infraestructura, obras y equipamiento.

Sademás, en materia de bienestar estudiantil, detalló que la estrategia nacional “Vive Saludable, Vive Feliz”, valoró a 10.7 millones de niñas y niños en más de 82 mil primarias públicas, lo que representa 96 por ciento de la matrícula nacional, otorgando atención integral gratuita a ocho millones de alumnos.

El funcionario federal enfatizó la relación entre el Estado y el magisterio impulsada desde 2018. Subrayó que esta transformación “sepultó el modelo neoliberal para devolver la autonomía profesional a los docentes a través de la Nueva Escuela Mexicana”.

Como parte de estos avances, el secretario confirmó que la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) desaparecerá para dar paso a un nuevo esquema que garantice los derechos laborales, la transparencia y la erradicación definitiva de prácticas del pasado como el influyentismo, el nepotismo y la venta de plazas.

Con el propósito de construir una reforma nacida desde las aulas, Delgado Carrillo anunció que, por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, durante la fase intensiva del CTE previa al inicio del ciclo escolar 2026-2027 se pondrá en marcha una consulta escuela por escuela para escuchar las voces de todos los docentes del país.

“Mirar atrás es mirar lo que somos y lo que nos fortalece: una conversación constante entre autoridades y personal educativo; palabra hecha escuela, escuela que va siendo República educadora, humanista y científica en este Segundo Piso de la Transformación”, declaró de manera categórica el titular de la SEP.

Finalmente, en el ámbito del desarrollo integral y la reconstrucción del tejido social, se resaltó el impacto del Mundialito Escolar 2026, una iniciativa vinculada a la Mundial de futbol en la que compitieron más de 1.1 millones de estudiantes de 28 mil planteles, cuyas finales se disputaron en el Estadio Olímpico Universitario.

A la par de este despliegue deportivo, la SEP mantuvo activas las estrategias de convivencia y fomento cultural, logrando convocar a más de 25 millones de personas en los nueve Maratones por la Lectura y reforzando la seguridad escolar mediante la publicación en el Diario Oficial de la Federación del Acuerdo para la erradicación del maltrato en educación básica.