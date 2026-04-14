Vecinos de Coahuila 30 en Roma Norte denuncian presunto desvío de 318 mil pesos por abogado y su tía

Vecinos del condominio ubicado en Coahuila 30, colonia Roma Norte, alcaldía Cuauhtémoc, acusan al abogado Arturo Aparicio Velázquez y a su tía, Irene Aurora Velázquez Romero —propietaria del departamento 504-A— de un presunto fraude por el desvío de 318 mil 188 pesos destinados a un estudio estructural del edificio.

María Guadalupe Mendoza Romero, vecina del departamento 402-B, presentó una queja formal ante la Procuraduría Social de la Ciudad de México (expediente ODCH/1065/2025). Según la denuncia, el 10 de diciembre de 2024, Irene Aurora Velázquez Romero recibió directamente el monto completo, con el compromiso expreso de contratar un estudio estructural numérico para el inmueble.

A más de cuatro meses de distancia, ni la tía ni su sobrino —quien funge como su representante legal— han entregado el estudio, rendido cuentas ni devuelto un solo peso a los condóminos.

Durante la audiencia de conciliación celebrada el 23 de enero de 2026, el abogado Arturo Aparicio compareció en representación de su tía y argumentó que se trataba de un “convenio entre una persona moral y un particular”, por lo que el condominio no tendría derecho alguno sobre esos recursos. Frente a la autoridad, Mendoza Romero le reprochó:

“Esos recursos fueron entregados para el beneficio del condominio, no para el beneficio de una sola persona”.

La Procuraduría Social declaró el expediente como cosa juzgada al no alcanzarse acuerdo, aunque dejó a salvo los derechos de los afectados para proceder por las vías penal y civil correspondientes.

No es un caso aislado

Este episodio se suma a una serie de denuncias públicas contra el abogado Arturo Aparicio Velázquez, quien ha sido señalado en medios nacionales como Excélsior, El Espectador, Diario 7 Noticias, La Querella Digital y Orsay Mx por presuntas prácticas de extorsión a proyectos inmobiliarios en la CDMX. Se le acusa de exigir pagos millonarios a desarrolladores y vecinos bajo el argumento de “defensa vecinal”, sin reportar avances, utilizando amparos exprés y presuntas influencias desde la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de su hermano, José Alfonso Aparicio Velázquez, secretario auxiliar en la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf.

Mientras Aparicio Velázquez acumula decenas de amparos y recursos contra obras en colonias como la Roma, su tía aparece ahora como beneficiaria directa de fondos colectivos destinados, según los vecinos, a salvaguardar el patrimonio de todas las familias del edificio.

Los afectados exigen la devolución inmediata de los 318,188 pesos y una rendición de cuentas clara sobre su destino. Consideran que este caso encaja en el patrón de presuntas irregularidades que ya ha sido documentado públicamente contra el litigante y su familia.

Hasta el cierre de esta nota, ni Arturo Aparicio Velázquez ni Irene Aurora Velázquez Romero han presentado comprobante alguno del supuesto estudio estructural ni han reintegrado el dinero al fondo común del condominio.

Esta información se basa en los documentos oficiales del expediente ODCH/1065/2025, las actas de las audiencias de conciliación del 16 de diciembre de 2025 y 23 de enero de 2026, así como en las denuncias públicas publicadas en los medios citados.