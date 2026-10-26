Se desploma percepción de inseguridad en Tlalpan; registra la mayor baja en la CDMX con 13.7 puntos menos: INEGI

La sensación de vulnerabilidad ciudadana en el sur de la capital experimentó un retroceso histórico durante el último ciclo anual. El informe oficial emitido por la autoridad estadística determinó que “la percepción de inseguridad en la Alcaldía Tlalpan disminuyó 13.7 puntos porcentuales en el último año, al pasar de 64.4% en septiembre de 2025 a 50.7% en septiembre de 2026”, cifra respaldada por la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) dada a conocer este 23 de octubre.

El comportamiento cuantitativo ubica a la demarcación como el punto de inflexión más acentuado dentro del territorio capitalino. De acuerdo con el análisis técnico del instituto, el ajuste positivo representa formalmente “la mayor disminución anual entre las 16 alcaldías de la Ciudad de México”, marcando una pauta metodológica donde la variación a la baja fue catalogada como contundente y estadísticamente relevante para el bienestar social de los habitantes.

Al contrastar el pulso de la alcaldía con los parámetros generales de la República Mexicana, el comportamiento local superó la tendencia observada en las principales metrópolis. El reporte detalló que la demarcación “mantiene un indicador inferior al promedio de las 91 áreas urbanas consideradas en la encuesta, que se ubicó en 58.1%”, brecha que consolida una ventaja favorable de 7.4 puntos respecto al panorama nacional en el tercer trimestre del año.

El comportamiento sostenido a lo largo del año confirma la estabilidad del indicador en los hogares del sur. Pese a que el registro pasó de 49.7% en junio a 50.7% al cierre de septiembre, los analistas precisaron que “esta variación no es estadísticamente significativa, por lo que Tlalpan mantiene, en términos estadísticos, el nivel alcanzado durante el segundo trimestre del año”, preservando una reducción neta frente al 57.9% reportado durante el primer trimestre de 2026.

Las fricciones vecinales y problemáticas de convivencia cotidiana también mostraron un descenso conforme a las mediciones trimestrales del organismo autónomo. En este renglón social, las cifras indican que “en este rubro, Tlalpan pasó de 59.1% en el segundo trimestre de 2026 a 55.2% en el tercero, una disminución de 3.9 puntos porcentuales”, lo que amortigua la conflictividad en los espacios de uso colectivo.

La administración encabezada por la alcaldesa Gaby Osorio atribuyó esta tendencia a la integración operativa con las distintas instancias públicas. Las autoridades locales subrayaron que los resultados responden a un esquema integral “basada en la coordinación entre el Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; el Gobierno de la Ciudad de México, a cargo de la jefa de Gobierno Clara Brugada Molina, y la Alcaldía Tlalpan”.

Dicho despliegue ha buscado robustecer el patrullaje preventivo directo en las comunidades prioritarias de la zona. En la instrumentación de las medidas, el plan contempló “la incorporación de más patrullas y la intensificación de los recorridos de vigilancia en pueblos, barrios y colonias de la demarcación”, orientados a responder oportunamente a los requerimientos vecinales.

El seguimiento cotidiano de la incidencia delictiva se mantiene mediante reuniones estratégicas con fuerzas del orden de distintas corporaciones. La directriz institucional opera bajo “la realización diaria de los Gabinetes de Seguridad y Construcción de la Paz, en los que participan autoridades de los tres órdenes de gobierno para analizar la incidencia delictiva, coordinar operativos, establecer estrategias de prevención”.

El levantamiento demoscópico del INEGI, realizado a personas adultas en zonas metropolitanas, confirmó la solidez del muestreo recabado en territorio. El documento metodológico consignó que “los resultados correspondientes a septiembre de 2026 fueron obtenidos mediante entrevistas realizadas del 21 de agosto al 11 de septiembre”, periodo que captó la percepción habitacional previa al cierre del trimestre.

El balance global de la demarcación ratifica un cambio de percepción favorable respaldado por datos institucionales y operativos. Concluido el análisis del organismo, se asienta que la zona “registra la mayor reducción anual en percepción de inseguridad entre las alcaldías capitalinas y mantiene un indicador inferior al promedio nacional”, afianzando el modelo de vigilancia territorial implementado en la región.