Economía plateada en México: la apuesta de los adultos mayores para emprender

Gran parte de las personas de la tercera edad que ya se retiraron quieren aprovechar su experiencia y seguir generando ingresos, pero no saben cómo seguir adelante. En ese momento de la vida, aliarse con otros y dejarse guiar puede ser la clave para dar el salto, emprender su negocio y unirse a la economía plateada.

“Una vez que sales de una empresa con 30 años de experiencia laboral, sientes como si te pusieran un traje de astronauta y te lanzaran al espacio exterior, y sabes que tienes una gran mochila y todo se ve negro negro, pero de pronto empiezas a encontrar lucecitas en el camino (...) luego, esas luces se convierten en estrellas y de pronto ya encuentras una comunidad, como es Entrecanos, que te ayuda a salir adelante”, narró Leticia Loza, quien tiene 59 años.

Leticia es una de los 6.3 millones de pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), cifra que aumentó 46% respecto de los 4.3 millones que había en 2018, de acuerdo con la actualización que dio a conocer el pasado 26 de septiembre su director general, Zoé Robledo.

Y la pensión promedio a la que tienen acceso, con base en datos del IMSS, es de 5 mil 297 pesos.

Al sumarse a ese grupo de pensionados, Leti —química farmacobióloga y maestra— no quería dejar de estar activa, pero no sabía qué camino tomar.

En esa época le empezó a llamar la atención entender cómo funcionaban las aplicaciones de inteligencia artificial, empezó a estudiar el tema y la invitaron a dar conferencias.

Y en esas conferencias se me acercaron mujeres, sobre todo de más de 45 o 50 años que me decían ‘oye acaba de llegar la IA a mi empresa y nadie nos está capacitando’. En otros casos sí los estaban capacitando, pero no lo estaban entendiendo. Entonces ahí fue donde se prendió esa luz de oportunidad para mí, de un emprendimiento”, compartió en entrevista.

Leti se acercó a Luis Garza, fundador de Entrecanos, quien asesora a personas de más de 50 años que quieren empezar su negocio.

“Luis me inspiró a atreverme a formalizar mi emprendimiento, porque me sentía insegura. Cuando lo conocí Luis tenía 73 años y me dijo que con el envejecimiento había aprendido a no sentir vergüenza de nada (...) y a partir de ahí me atreví a dar el primer paso: a tocar puertas y levantar la mano para buscar mi lugar”.

Y así fue como surgió su negocio Inteligencia Híbrida, en el que enseña a otras personas a usar la IA para impulsar sus negocios.

Desarrolló su propia metodología de enseñanza y ha asesorado desde directoras de recursos humanos, hasta odontólogos e incluso a una standupera.

Pensionados se reinventan con negocios que, ademas, sirven de impulso para otras personas. Fotoarte Jesús Sánchez

“Tuve el caso de una mujer de 48 años, directora de Recursos Humanos, que estaba padeciendo porque acababa de entrar la IA a su empresa y me decía ‘nos piden que la utilicemos, pero no nos están capacitando”, y sentía que sus subalternos ya le estaban llevando la delantera, recordó Leti.

“Así que la entrevisté, hice un diagnóstico, personalicé la alfabetización de IA a su contexto y ya cuando fue entendiendo la IA resolvimos casos concretos de su área”, recordó.

Otra de sus clientas es una mujer que quería usar la IA para mejorar sus rutinas de Stand-up comedy; “ella es standupera de estas personas que hacen shows, era su forma de sacar el estrés y su proyecto personal fue usar un asistente virtual para que la ayudara a practicar sus rutinas”.

Aprovechando su propio proceso personal, Leti puso en marcha el proyecto “Punto de Partida”, en el que “busca entender a la persona que está viviendo un proceso de cambio de vida a los 50, 60 años, y qué decir de la jubilación o la prejubilación. Es algo que yo viví. Y el punto de partida es ir hacia adelante y definir qué quiero hacer, a dónde quiero ir, cómo quiero ir en ese camino, qué llevo en la mochila, con quién me acompaño, cuál es mi mapa de ruta y cuál es mi brújula”.

Leti es una de las 300 emprendedoras que ha sido asesorada por el equipo de Entrecanos y ahora ella misma es una de las siete integrantes de la asociación, que ayudan a los nuevos emprendedores a desarrollar su plan de negocios.

Poner el foco en la tercera edad

Luis Garza, fundador de Entrecanos, recordó que hace más de 10 años empezó a investigar y se dio cuenta de que no existían iniciativas para impulsar a los emprendedores de la tercera edad.

En México hay 17.7 millones de personas de 60 años y más, quienes representan 14.7% de la población total del país, esto de acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Inegi, presentada oficialmente el pasado 22 de septiembre.

En entrevista con Excélsior, Luis recuerda:

Todo el mundo me dijo con distintas palabras ‘hazlo, nadie se ocupa de eso, es una área de oportunidad y la población de mayores está creciendo’ y (...) todo el mundo me dio el espaldarazo y bauticé a éste que considero mi quinto hijo como ‘Entrecanos”.

Gran parte de la labor que hace Entrecanos es “inspirarlos a que sí se puede (...) además hay una necesidad y es que el promedio de pensiones que se recibe en México es de 5 mil 297 pesos y eso no alcanza, no dan las cuentas”.

Cuando la gente llega con Luis y le plantea una idea de negocios, él les ayuda a validar esa idea “a ver cómo puede prosperar y qué ruta le podemos dar. Damos acompañamiento, mentoría y lo hacemos sin costo”, y ayudan a desarrollar planes de negocios y proyección financiera del mismo.

“Les estamos dando herramientas para que sí o sí salgan adelante y desde 2023, organizamos los Premios al Emprendedor Entrecano que sale el 1 de octubre”, comentó.

La experiencia no se jubila

Uno de los ganadores de este año es Roberto Sánchez, de 64 años, quien ganó en la categoría “Impacto en la Comunidad”.

Es economista y consultor con más de tres décadas de experiencia en desarrollo de negocios, finanzas y planeación estratégica, quien en 2020 decidió dar el salto y poner su propio negocio: Agave 100, una empresa enfocada en aprovechar los residuos de la cadena de producción del agave.

“Yo en 35 años dedicándome a consultoría de negocios pues dije ‘bueno después de tanto conocimiento y tanta vinculación es el momento de emprender’ (...) y me tocó hacer un estudio sobre qué se podía hacer con todos los residuos del agave, porque sólo 5% de la planta es tequila, mezcal o destilado y 95% es residuo”, explicó.

Así que “me encontré prácticamente mil 46 patentes de productos que se pueden hacer con el residuo, pero nadie se ha animado a hacer el tema comercial y dije ‘pues de aquí soy”.

Así es que él acompaña y asesora a emprendedores interesados en elaborar productos a partir de los residuos del agave “yo les acerco todo lo que le haga falta: temas jurídicos, temas de patentes, clientes”.

Los productos para los que Roberto ha colaborado y ya están en el mercado son: arena biodegradable para gato, que ya lleva cuatro años en el mercado; un ahumador para carnes asadas con sabor a agave, que se pone al momento de asar la carne, así como un pellet para calentar el agua de las albercas o en las fábricas, cuando una parte del proceso de producción requiere calentar el agua.

También fue parte del desarrollo de papel de agave y suelas de tenis hechas de residuo de agave.

Además, tiene ocho productos más que está desarrollando junto con otros emprendedores.

En estos años como empresario Roberto ha aprendido dos grandes lecciones: “primero escoge algo que te guste hacer, porque si no, lo vas a abandonar, y segundo no lo hagas solo, búscate un compañero, puedes ser amigo, conocido, empresario, inversionista, pero no vayas solo”.