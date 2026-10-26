Canaco CDMX espera más de 12 mil mdp por Día de Muertos

La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México (Canaco CDMX) estimó este lunes que las festividades de Día de Muertos generarán una derrama económica de 12 mil 22 millones de pesos para la capital del país.

Vicente Gutiérrez Camposeco, titular del organismo empresarial, indicó que esta cifra representaría un aumento del cinco por ciento en comparación con la celebración del 2025.

Las actividades de los días 1 y 2 de noviembre consolidan a la celebración como uno de los motores comerciales más importantes del segundo semestre del año, señaló en un comunicado.

La institución proyecta grandes beneficios para el sector turístico, sobre todo para el sector hotelero, ya que se estima habrá una ocupación de entre 75 y 85 por ciento.

Los panaderos y los productores de cempasúchil impulsarán la economía local y la creación de empleos. Cuartoscuro

Gutiérrez Camposeco indicó que los visitantes nacionales e internacionales impulsarán las ventas y beneficiarán de manera directa a giros comerciales como panaderías, florerías, mercados de plantas, papelerías, tiendas de disfraces, comercios con venta de velas, hoteles, restaurantes, cafeterías y bares.

En 2026 serán 3 mil 722, las panaderías tradicionales que producirán pan de muerto.

Los panaderos y los productores de cempasúchil impulsarán la economía local y la creación de empleos, preservando una de las costumbres más arraigadas de nuestra sociedad, consideró la Canaco CDMX.

Reiteró su compromiso de seguir apoyando al comercio formal, los servicios y el turismo, sectores clave que fortalecen la economía de la Ciudad de México y mantienen vivas nuestras tradiciones mexicanas.