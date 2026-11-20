Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre en la alcaldía Iztacalco, ya que estaría relacionado con el hallazgo del cadáver de una mujer en un parque de la misma demarcación.

La SSC informó que la detención se realizó en conjunto entre monitoristas del Centro de Comando y Control (C2) Norte y agentes en campo, por el abandono del cuerpo sin vida de una mujer.

Los operadores del C2 Norte informaron sobre el hallazgo de una mujer sin vida al interior de un parque ubicado en la calle Oriente 253 B y la calzada Ignacio Zaragoza, en la colonia Agrícola Oriental, por lo que iniciaron el análisis de las cámaras de videovigilancia de la zona para identificar posibles indicios relacionados con los hechos”.

Los monitoristas identificaron que un hombre salió del parque momentos antes de la localización del cuerpo, por lo que implementaron un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Como resultado, en el cruce de la calzada Ignacio Zaragoza y el Anillo Periférico, en la misma colonia, localizaron a una persona cuyas características físicas coincidían con las del sujeto identificado mediante las cámaras, por lo que alertaron a los efectivos en campo”.

Los agentes de la SSC en campo acudieron al lugar y le realizaron una revisión preventiva, fue así como le encontraron 40 bolsitas con marihuana dinero en efectivo y dos cambios de ropa.

El hombre de 33 años fue detenido, junto con las dosis de droga fue presentando ante el Ministerio Público para que determina su situación legal.