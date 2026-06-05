Maestros de la CNTE y CETEG paralizan Insurgentes y Paseo de la Reforma

No conformes con haberse manifestado en las casetas de las autopistas México-Cuernavaca y México-Puebla el 4 de junio, cuando dejaron el paso libre sin pago de peaje, ahora los disidentes del magisterio nacional de varias partes de la República, principalmente de Oaxaca y Guerrero, desquiciaron una vez más la capital del país, esta vez al plantarse en el cruce del Paseo de la Reforma y la avenida de los Insurgentes.

Como si fuera un día de campo para los maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero la (CETEG) colocaron carpas y tiendas de campaña a lo largo del Paseo de la Reforma, una avenida importante para la movilidad en la capital.

Pero eso no les importó tanto, dentro de sus movilizaciones decidieron tomar el Sol y jugar una cascarita de futbol, mientras que miles de capitalinos veían la forma de sortear el bloqueo para poder llegar a sus destinos.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Algunas consigas se escuchaban a lo lejos desde algunos puntos del bloqueo, los dirigentes no se cansaban de expresar con megáfono en mano su inconformidad y solicitando lo mismo de cada año: aumento salarial, entre otras demandas.

Ni el sol ni la lluvia los mueven de sus actos de protesta, la movilidad en la zona turística se vio colapsada, el Metrobús tuvo que limitar su servicio en las Líneas 1 y 7, que son las que cruzan en el punto del bloqueo.

Foto: Ricardo Vitela | Excélsior

Cortes anticipados fueron colocados por la subsecretaría de Control de Transito de la Ciudad de México, a un kilómetro a la redonda para evitar el paso de vehículos hacia la zona de la manifestación.

En punto de las 14:00 los contingentes de la CNTE y CETEG levantaron los bloqueos, por lo que regresaron a su campamento en las calles de Centro Histórico de la Ciudad de México.