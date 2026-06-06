El Parque Elevado en Tlalpan fue construido ¡en una isla de calor!

El Gobierno de la Ciudad de México edificó el nuevo Parque Elevado dentro de la zona centro-oriente de la capital clasificada como isla de calor, un sector donde se registran las temperaturas más elevadas de la urbe debido a la escasez de áreas verdes y cuerpos de agua.

De acuerdo con el Programa Especial de la Red de Infraestructura Verde de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), este fenómeno abarca la mayor parte de las alcaldías Cuauhtémoc, Venustiano Carranza, Benito Juárez, Iztacalco, Iztapalapa y Tláhuac, donde la falta de permeabilidad del suelo e infraestructura verde limita la vegetación e incrementa severamente el efecto térmico y la radiación solar diurna.

Los registros de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) muestran de manera constante que la estación de monitoreo instalada en La Merced, contigua al Parque Elevado, se ubica entre las zonas con mayor temperatura en la capital, alcanzando marcas de 30.8 grados Celsius en jornadas recientes.

Debido a que la dependencia recomienda a la población evitar permanecer tiempos prolongados bajo los rayos del sol y suspender actividades físicas a la intemperie durante las horas de máxima radiación para prevenir golpes de calor o daños en la piel, el tránsito por este viaducto peatonal podría contradecir los protocolos de prevención sanitaria locales.

Durante un recorrido por el corredor peatonal, trabajadores dedicados a la obra señalaron que la percepción de calor sobre la estructura elevada es más intensa que a nivel de calle debido a la falta de velarias o áreas verdes que otorguen sombra.

Residentes de las colonias Obrera y Tránsito coincidieron en que la exposición directa al sol dificultará el tránsito después del mediodía por temperaturas ambientales que habitualmente oscilan entre los 32 y 34 grados, lo que provocará que el viaducto funcione como un retenedor de calor.

En contraste, la parte baja de la Calzada Flotante se convirtió de forma involuntaria en un corredor techado sobre San Antonio Abad que los peatones ya aprovechan como un refugio de sombra permanente.

OBRAS HECHAS A MARCHA FORZADA

La infraestructura, que requirió una inversión estimada de dos mil millones de pesos entre Fray Servando Teresa de Mier y el Eje 3 Sur Calzada Chabacano, enfrenta además un avance a marchas forzadas a dos días de su fecha proyectada de entrega.

Las labores de edificación generaron ayer cierres viales parciales sobre calzada de Tlalpan, desde la estación Chabacano hasta Pino Suárez, obligando al desvío de automovilistas hacia el Centro Histórico y afectando a pasajeros de camiones concesionados y del servicio emergente de RTP, quienes tuvieron que descender de las unidades para avanzar a pie hacia sus destinos.

En la zona se constató la operación de grúas para montar estructuras metálicas de gran tamaño sobre la estación Chabacano, labores de soldadura a ras de suelo y la intervención de murales en los pilares.

La obra ya presenta filtraciones de agua derivadas de las precipitaciones recientes. Hilda Castellanos

Asimismo, Excélsior registró que la obra ya presenta filtraciones de agua derivadas de las precipitaciones recientes, con goteras constantes debido a que las juntas de la construcción se encuentran abiertas, dejando tramos de varillas expuestos a la vista.

A pesar de estas condiciones y de los trabajos de último momento, en chats vecinales de las colonias aledañas circula una invitación para asistir a la inauguración del Parque Elevado y la remodelación de la Línea 2 del Metro mañana a las 08:30 horas, acto en el que se prevé la asistencia de autoridades federales y locales.