Invertirán más de 683 mdp en renovación de “cerebro y corazón” del Cutzamala

Con una inversión de más de 683 millones de pesos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) trabaja en la renovación del corazón y cerebro del Sistema Cutzamala, que con 43 años de servicio ininterrumpido, abastece de agua potable a alrededor de cinco millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México.

A la fecha, se lleva un avance de 20 por ciento en la modernización del Sistema SCADA (Supervisión, Control y Adquisición de Datos), que es el cerebro digital del Sistema Cutzamala, con el que se podrá hacer un monitoreo satelital en tiempo real de todas las presas y plantas de bombeo, optimizando el consumo de energía y elevando la confiabilidad operativa.

Imagen aérea del Sistema Cutzamala Foto: Especial

El Sistema SCADA permitirá además el encendido y apagado de equipos de bombeo a distancia, mejorando la respuesta ante emergencias.

Con estas acciones, que tienen un costo de 157 millones de pesos, se garantiza una gestión con precisión milimétrica que reduce fallas técnicas y permite una distribución del recurso más eficiente.

Citlalli Peraza, directora general del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), destacó que en la renovación de infraestructura crítica, que hace palpitar el corazón del Sistema Cutzamala, se desembolsarán 259 millones de pesos, para la adquisición de válvulas esféricas de alta presión y otros 188 millones de pesos en rotores de precisión y el reemplazo de 35 equipos de bombeo.

Personal atento a lo que sucede en el Sistema Cutzamala Foto: Especial

Hasta el momento, se han cambiado las primeras cuatro bombas, siete rotores y 10 válvulas esféricas de alta presión fabricadas a la medida.

La ingeniera Citlalli Peraza reveló que en mantenimiento y rehabilitación de equipos de filtración y cloración de la Planta Potabilizadora Los Berros, se invertirán 79 millones de pesos.

Se estima que las tres etapas en las que están divididas estas obras de modernización y rehabilitación concluyan a más tardar en 2027.

Piezas que se cambiarán en el Sistema Cutzamala Foto: Especial

Nivel del Sistema Cutzamala hoy

En plena temporada de estiaje, el Sistema Cutzamala perdió en la última semana 7.51 millones de metros cúbicos de agua, debido a las extracciones para el consumo humano y el riego agrícola, lo que lo mantiene con 86.37 por ciento de llenado.

De acuerdo con datos del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), a la fecha el Sistema Cutzamala cuenta con 675 millones 891 mil metros cúbicos de agua disponible, que sigue siendo el mejor almacenamiento de los últimos siete años, para estas fechas.

Agua para CDMX y Edomex

La Presa Valle de Bravo ubicada en el Estado de México registra 90.86 por ciento de llenado; la Presa El Bosque, en Zitácuaro, Michoacán, 86.37 por ciento, y la Presa Villa Victoria, también en territorio mexiquense, 83.58 por ciento.

La directora del OCAVM, Citlalli Peraza, insistió que, gracias a la histórica Temporada de Lluvias de 2025, que llevó al Sistema Cutzamala a alcanzar 97.40 por ciento de llenado, el abasto de agua está garantizado para dos años en la región, es decir, para cinco millones de habitantes de la Ciudad de México y el Estado de México, que dependen de este suministro.

jcp