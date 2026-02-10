¿Sonará la Alerta Sísmica en celulares por simulacro en CDMX y Edomex?

Con hipótesis de un sismo de magnitud 7.2, con epicentro al sur de Pinotepa Nacional, Oaxaca, a una profundidad de 12 kilómetros, el 18 de febrero la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex) llevarán a cabo el Primer Simulacro Metropolitano por sismo.

Nuestro objetivo es transformar el miedo en una acción colectiva, ordenada y preventiva”, expresó la jefa de Gobierno, Clara Brugada, al presentar los detalles del ejercicio cívico, acompañada de las autoridades de protección civil de la ciudad y del Estado de México.

Destacó que es la primera vez que se realiza un ejercicio coordinado con el Estado de México y reiteró el llamado a la población a sumarse activamente al simulacro, “porque los eventos naturales no respetan fronteras administrativas”, afirmó.

Estamos simulando una aceleración máxima de 60.92 gal en la Ciudad de México (…) la percepción sería fuerte en la zona lacustre”, adelantó en su oportunidad la secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la CDMX, Myriam Urzúa.

Se trata de un escenario que contempla posibles daños en viviendas, infraestructura estratégica y edificios públicos.

Alerta sísmica en altavoces y celulares

Simulacro de sismo en CDMX y Edomex. Cuartoscuro / Crisanta Espinosa Aguilar

En punto de las 11:00 horas, el CIRES activará la alerta sísmica, que será difundida a través de casi 14 mil altavoces en la Ciudad de México.

El C5 va a difundir esta alerta sísmica a través de los 13 mil 992 postes con altavoces ubicados en el territorio capitalino”, indicó Urzúa.

Además, se activará el sistema de cell broadcast, con el envío de alertas directamente a teléfonos celulares, como parte de la modernización del sistema de aviso temprano.

Myriam Urzúa explicó que durante el simulacro se pondrá en marcha el Plan de Emergencia Sísmica, bajo una estructura territorial “piramidal” que inicia en el Comité de Emergencias, encabezado por la jefa de Gobierno, y se despliega hasta el nivel comunitario.

También participarán sobrevuelos de evaluación inicial con helicópteros Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

Simulacro de sismo en Edomex

De manera coordinada, en el Estado de México, el gobierno de Delfina Gómez activará también sus protocolos, incluyendo sobrevuelos del grupo Relámpagos, equivalente a los Cóndores capitalinos.

Movilizaremos e instalaremos el Comité de Atención a Emergencias del Estado de México (…) estará en el C5 del Estado de México”, puntualizó el director de Evaluaciones Técnicas de Factibilidad de Protección Civil, Daniel Fernando Gómez.

Tenemos amplificaciones sísmicas muy similares… en este sentido, es fundamental actuar de forma coordinada”, sostuvo.

El funcionario precisó que el simulacro se extenderá a todo el territorio estatal, no solo a la zona metropolitana.

Llaman a participación

Simulacro de sismo en CDMX y Edomex. Cuartoscuro / Mario Jasso

Hasta el momento se han registrado cerca de 13 mil 896 inmuebles en la plataforma oficial, entre edificios públicos y privados, tanto de la Ciudad de México como del Estado de México.

Es de suma importancia que todos participemos (…) escuelas, hospitales, centros de trabajo y toda la población”, enfatizó Brugada.

El registro permanecerá abierto hasta la noche previa al simulacro en el portal: atlas.cdmx.gob.mx/primersimulacro2026

*mvg*