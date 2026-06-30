Afición mexicana vuelve a saturar Fan Fest del Zócalo
Las autoridades capitalinas solicitaron, una vez más, acudir a otras sedes en la CDMX para evitar algún accidente
Por: Jonás López
Cerca de las 16:20 horas, por medio de las bocinas de los postes del C5, se avisó que el Zócalo capitalino estaba saturado, por lo que se pidió a los asistentes que acuden a las sedes alternas que se instalaron en Avenida Juárez o Paseo de la Reforma.
El aviso se emitió a más de dos horas de que inicie el juego de México contra Ecuador.
En la Plaza de la Constitución ya se siente un clima con rachas de viento frío, nubosidad que anteceden a una probable lluvia.
Sin embargo, los aficionados que ya están dentro del Fan Fest esperan estoicos el juego, aunque comienzan a sacar impermeables, chamarras y paraguas.