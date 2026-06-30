Afición mexicana vuelve a saturar Fan Fest del Zócalo

Cerca de las 16:20 horas, por medio de las bocinas de los postes del C5, se avisó que el Zócalo capitalino estaba saturado, por lo que se pidió a los asistentes que acuden a las sedes alternas que se instalaron en Avenida Juárez o Paseo de la Reforma.

El aviso se emitió a más de dos horas de que inicie el juego de México contra Ecuador.

Foto: Jonás López | Excélsior

En la Plaza de la Constitución ya se siente un clima con rachas de viento frío, nubosidad que anteceden a una probable lluvia.

Reproducir La afición mexicana llenó de nuevo el Zócalo capitalino Video: Karina Tejada | Excélsior

Sin embargo, los aficionados que ya están dentro del Fan Fest esperan estoicos el juego, aunque comienzan a sacar impermeables, chamarras y paraguas.

Derivado de la alta afluencia de aficionados y con el fin de garantizar la seguridad y comodidad de las y los asistentes, el Fan Fest del Zócalo de la Ciudad de México ha alcanzado su capacidad máxima, por lo que se recomienda a la ciudadanía acudir al Monumento a la Revolución y el resto de los Festivales Futboleros, donde podrán disfrutar de la transmisión del partido entre las selecciones de México y Ecuador”, informó la policía capitalina.